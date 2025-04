¿Qué hacer con la comida de la nevera después del apagón?

El gran apagón dejó ayer sin funcionar neveras y congeladores durante varias horas. Y la duda ahora está clara: ¿es seguro comerse los alimentos que han estado sin refrigerar?. Los expertos lo tienen claro: “Si dudas, mejor tirarlos”.

Productos como la carne, el pollo, el pescado y el marisco son los que se estropean antes en la nevera, que es un espacio húmedo. Por lo tanto, los expertos explican que la mejor opción es tirarlos si han estado más de 4 horas sin refrigerar.

Olerlos no es suficiente

Según los expertos, en casa no tenemos herramientas para comprobar si los productos están bien. Por lo tanto, comprobar si hacen mal olor o no puede no ser suficiente para constatar el estado. A pesar de esto, tienen claro que hay que mirar caso a caso dependiente del tipo de nevera que tengamos en casa y la temperatura.

Si se trata de un aparato nuevo refrigerado a 4 °C, los productos podrían aguantar entre 8-10 horas de apagón porque están muy aislados, pero si la nevera ha estado a temperaturas más elevadas para ahorrar (en modo ECO) y, además, lo hemos ido abriendo para coger comer, la refrigeración se ha reducido y algunos productos pueden haberse echado a perder.

Los congeladores, entre 24-48 horas

En el caso de los congeladores, hay menos riesgo y los expertos alerta que pueden mantener los alimentos muy conservado durante 24 y 48 horas. En cuanto a las compras en los establecimientos, nos envían un mensaje a la calma a los consumidores. Las cámaras de entidades industriales como Mercabarna y los mercados municipales son más grandes y aguantan mejor las temperaturas que las domésticas. Por lo tanto, son más seguras.