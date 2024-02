El campo explota: miles de agricultores cortan las carreteras al grito de "estar hartos"

No es por una medida concreta, no es un sindicato agrario, están agrupados en una plataforma denominada 6F creada exprofeso para esta protesta, es una manifestación que tendría que definirse bajo una premisa general; los agricultores están hartos. Hartos de ser criminalizados, hartos de una burocracia administrativa sin fin, hartos de unos precios que no compensan el trabajar la tierra. Y a este cóctel se añade lo peor para un agricultor: la sequía, no poder regar. La falta de agua dispara las pérdidas y han sido los primeros en asumir el coste de la pertinaz sequía que sufre Cataluña, y que ha obligado a la Generalitat a decretar el estado de emergencia para 6 millones de personas.

La protesta se extiende, y las conexiones por carretera de Lleida con Barcelona y Tarragona se han cortado esta mañana por el bloqueo de tractores, el bloqueo se mantiene en la A-2 a la altura de Fondarella (Pla d'Urgell) y en marchas lentas por diversas vías, "el 2023 fue sobrecogedor, y este año no ha empezado mejor. Los ánimos están muy tocados, la economía está muy tocada, empezamos a ver puntas de deuda en el sector, que disparan los costes de producción", razona Josep Carles Vicente, secretario de Organización de Unió de Pagesos.

Las demandas de los trabajadores del campo, son variadas y múltiples. La gota que ha desbordado un vaso lleno de indignación y resquemor, es la exigencia de la Unión Europea de presentar un cuaderno de campo digital. Este cuaderno es "indispensable" para acceder a las ayudas europeas. El sector considera que el Gobierno Central ha "centrifugado" el coste de la digitalización a los productores.

Otras exigencias se centran en mejorar los precios que cobra el productor, muchas veces a pérdidas por debajo de los costes de producción, planes estratégicos de la realidad mediterránea de la Política Agraria Común (PAC), soluciones para los daños de la fauna y endurecer las condiciones de entrada de los productos agrícolas extracomunitarios.

Pere Rubirosa, agricultor de Girona, resume: "yo soy la tercera generación y voy a ser la última. Somos tres hermanos de una empresa familiar y no ha continuado ningún hijo, porque nosotros somos los primeros que les hemos dicho que no continuarán. El mayor problema es que no me siento respetado.

Subido a su tractor y dispuesto a cortar una carretera, como medida de presión para exponer su situación, Pere va más allá en sus críticas," la administración no nos ayuda, solo tiene policías camufladas para multarnos. Nos hacen mobbing. Y los sindicatos no se quejan, hoy es una protesta histórica nacida por los propios agricultores". Un resumen de lo quie hoy piensan los miles de agricultores de tota Cataluña que están bloqueando las carreteras.