Cambrils recuerda a las víctimas del 17-A en su octavo aniversario

Ofrenda floral a las víctimas de los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto en Barcelona y Cambrils en el Memorial per la Pau de Cambrils (Tarragona)

Cambrils (Tarragona) ha conmemorado el octavo aniversario de los atentados terroristas del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils con un acto de homenaje a las víctimas. La ceremonia ha incluido la lectura de un manifiesto institucional, una ofrenda floral en el Memorial per la Pau y un minuto de silencio en recuerdo de las 16 personas que perdieron la vida.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha abierto el acto con unas palabras de recuerdo hacia las víctimas de los atentados y de solidaridad con sus familiares. En su intervención, ha agradecido la “valiosa labor” de los cuerpos de seguridad que, en sus palabras, “preservan el sistema democrático y la convivencia”.

Klein ha reivindicado valores como “el respeto, la solidaridad y la voluntad de vivir en paz” como la mejor garantía para que tragedias como las vividas en 2017 no vuelvan a repetirse. También ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de quienes sufrieron la violencia, recordando que el homenaje “es un compromiso con la paz y la libertad”.

condena al fanatismo

El jefe de la Policía Local, Carles Besora, ha sido el encargado de leer el manifiesto institucional aprobado por el Ayuntamiento. El texto ha condenado con firmeza los atentados y ha reivindicado la convivencia como respuesta al terror. “El odio, el fanatismo y la violencia no tienen cabida en una sociedad que quiere vivir en paz, libertad y respeto mutuo”, recoge el manifiesto. Además, el documento reafirma el compromiso de Cambrils con una sociedad inclusiva, donde la diversidad sea vista como una fuente de riqueza y no como un motivo de conflicto.

Primer aniversario del los atentados de Cambrils y Barcelona

El manifiesto también recuerda de manera especial a la vecina de Zaragoza que perdió la vida en Cambrils la madrugada del 18 de agosto de 2017, mientras disfrutaba de sus vacaciones en la localidad.

OFRENDA FLORAL

Tras la lectura, el alcalde, el jefe de la Policía Local y una de las víctimas supervivientes del atentado depositaron un ramo de flores en el Memorial per la Pau, situado en el Passeig Miramar frente al Club Nàutic, un espacio que se ha convertido en símbolo del recuerdo y del compromiso con la paz.

El acto concluyó con un emotivo minuto de silencio en homenaje a las 16 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y Cambrils, además de un recuerdo hacia todas las personas heridas y las que aún conviven con las secuelas de aquella noche.

Cambrils, ciudad de paz y memoria

Desde 2017, el municipio mantiene cada año este acto de recuerdo, que busca no solo rendir homenaje a las víctimas sino también reforzar los valores de convivencia. “Cambrils por la paz, Cambrils contra la violencia”, ha sido el lema que ha vuelto a resonar este 18 de agosto en la localidad tarraconense.

Con este gesto, el consistorio ha querido reafirmar que el recuerdo de las víctimas sigue vivo en la memoria colectiva y que la ciudad mantiene intacto su compromiso de construir un futuro basado en el respeto, la libertad y la solidaridad.