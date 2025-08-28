Cae una banda en Mollerussa (Lleida) que perforaba depósitos de gasolina de los coches para robar el combustible

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de agosto a un hombre de 21 años, y posteriormente a otro de 39 años, que formaban parte de un grupo organizado que perforaba el depósito de vehículos estacionados en la calle en Mollerussa (Lleida) para robar su combustible, informa este jueves el cuerpo policial en un comunicado.

El modus operandi de los detenidos para el robo de la gasolina consistía en perforar con un taladro eléctrico la parte baja del depósito para, en unos pocos minutos, robar el combustible.

Este método ocasionaba perjuicios económicos "mucho más altos", para el conductor afectado que el valor de la gasolina robada, por los daños relevantes que sufrían los coches asaltados, y con un gran riesgo de incendio por la gasolina que quedaba derramada en los márgenes de la entrada del combustible.

La policía sospechó que el operativo de robo necesitaba de más de una persona, porque la acción requería de conocimientos y pericia para taladrar los coches elegidos, y de rapidez para extraer la gasolina sin levantar sospechas de viandantes cercanos.

Después de varias denuncias en Mollerussa, donde se habrían cometido 4 robos en julio y agosto de estas características, la primera detención se hizo el pasado 9 de agosto, tras detectar en la propia capital del Pla d`Urgell, en la calle Durant i Blas, un vehículo con 3 ocupantes "en actitud sospechosa".

La policía arrestó a un joven de 21 años, por tres requerimientos de detención, quedando en libertad los otros dos ocupantes del coche inspeccionado.

Además, la policía decomiso un taladro eléctrico conectado a una batería externa, garrafas y guantes, entre otros objetos que eran los utilizados para robar gasolina de los coches aparcados.

Tras esta primera detención, se determinó que los otros dos ocupantes del vehículo formaban parte del grupo, uno de los cuales, un hombre de 39 años con antecedentes, fue detenido el pasado 21 de agosto, mientras que al otro le busca la policía, que mantiene abierta la investigación policial, de este caso de robo de gasolina de los depósitos de los coches aparcados en Mollerussa.

