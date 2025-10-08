Barcino5G impugna la ordenanza de civismo del alcalde Jaume Collboni

La asociación Barcino5G ha presentado 41 alegaciones a la ordenanza de civismo durante su periodo de información pública, con el fin de "endurecer la norma para garantizar la impunidad cero para el infractor y la firmeza 10 en su aplicación", según su presidente, Alberto Fernández Díaz.

Antes de que se debata en pleno municipal, Fernández ha manifestado que "quien no respeta la ciudad de acogida no puede aspirar a beneficiarse derechos si incumple con sus obligaciones".

Una de las alegaciones exige el "arraigo cívico" para el acceso a la vivienda: restringir su acceso a ciudadanos que no acrediten su arraigo y civismo.

Este "arraigo cívico" exigible consistiría en una residencia legal y continuada de al menos 10 años en el municipio sin constar sanciones firmes por incivismo en los tres últimos años a su solicitud de vivienda ni deudas pendientes con el consistorio.

También plantea que el Ayuntamiento expida informes negativos a los efectos de renovar permisos de residencia y trabajo u otros por infracciones de la ordenanza de convivencia que hayan sido sancionados reiteradamente.

Además propone un nuevo Convenio- marco que regule la actuación de los Mossos d'Esquadra en la ciudad. Además, sugiere que padres, madres, tutores y otras personas responsables de menores puedan ser considerados responsables por las infracciones que estos cometan. Propone, asimismo, elaborar un nomenclátor de infracciones, un catálogo de medidas alternativas a las sanciones económicas y a los trabajos en beneficio de la comunidad, así como reforzar el papel de los voluntarios y agentes cívicos.

Otras alegaciones son el apoyo económico y jurídico a personas o entidades perjudicadas por actos incívicos; prohibir prendas que cubran toda la cabeza o cara en la calle; considerar incívica la burla a creencias religiosas, de sentimiento de pertenencia, o a instituciones como la Casa Real y banderas oficiales; explicitar la prohibición del consumo y tenencia de drogas en lugares públicos, y optimizar el sistema de cobro efectivo de las sanciones.

UNA NUEVA ORDENANZA

Además, Barcino5G considera que debió optarse por una nueva ordenanza: un texto refundido y único en vez de una modificación, y que regulara e incorporara las distintas ordenanzas y disposiciones municipales vinculadas al civismo, como la conducción de patinetes o VMP, la tenencia de animales, y los ruidos y olores.

Considera que eso permitiría más "comprensión y alcance de la norma para el administrado, y una más segura y efectiva aplicación" para quien hacerla cumplir.