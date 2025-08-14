Barcelona activa la alerta diurna por calor extremo y riesgo alto

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, junto al jefe de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué (izquierda), y la directora territorial del CUESB, Merche Cuesta (derecha)

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta diurna por calor intenso, ante la previsión de que las temperaturas superen los 34 grados durante la jornada. La medida, que implica un riesgo alto para la población vulnerable, se enmarca en el Pla Calor municipal y activa un dispositivo especial para repartir material preventivo, informar sobre refugios climáticos y atender a personas en riesgo.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad de todos” ante una situación meteorológica que, sumada a la sequedad ambiental, incrementa el riesgo de incendios en la ciudad.

OPERATIVO ESPECIAL EN LA VÍA PÚBLICA

La activación de la alerta conlleva el despliegue de equipos de calle coordinados por el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), en colaboración con Protección Civil y Cruz Roja. Estos equipos recorren la ciudad para informar sobre la ubicación de refugios climáticos y fuentes públicas, así como para repartir agua, cantimploras, gorras y abanicos a personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. El operativo ha arrancado esta mañana en la sede del CUESB, en el carrer de la Llacuna, y se mantendrá activo durante las horas de mayor riesgo térmico.

Activación de la alerta por intensidad nocturna y diurna

La directora territorial del CUESB, Merche Cuesta, ha recordado que el servicio mantiene vigilancia durante todo el año y que, ante una alerta, se contacta directamente con las personas previamente identificadas como más expuestas. Entre 50 y 70 personas han recibido asistencia municipal este verano en el marco de estos dispositivos.

NOCHES TÓRRIDAs

Esta alerta diurna se suma a la emergencia por noches tórridas que sigue activa desde el pasado 8 de agosto. Esta fase se activa cuando las temperaturas nocturnas superan los 28 grados, dificultando el descanso y aumentando los riesgos para la salud.

Con el cambio a fase de emergencia, el CUESB refuerza la coordinación con Guardia Urbana y servicios sociales para responder a avisos ciudadanos y puede ampliar plazas de pernocta para personas en situación de fragilidad extrema. Además, se envían mensajes SMS a usuarios de servicios sociales identificados como especialmente vulnerables, con consejos y enlaces para prevenir los efectos del calor.

Riesgo de incendios: un fuego diario en cinco días

El jefe de Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, ha advertido que la ciudad ha registrado un incendio diario en los últimos cinco días. Esta misma mañana se ha producido un pequeño fuego de arbustos de unos 150 metros cuadrados, sofocado rápidamente por los equipos de extinción.

“Con los picos de calor, se nos disparan los servicios”, ha afirmado Massagué, que ha pedido “proporción y responsabilidad” para evitar incidentes, especialmente durante las fiestas populares que comienzan, como las de Gràcia, que reúnen a miles de personas en la calle.

Con esta activación, el Ayuntamiento pretende minimizar los riesgos sanitarios y de seguridad asociados a las altas temperaturas, recordando que el Pla Calor se mantendrá operativo hasta el 15 de septiembre. “La mejor protección es la prevención”, ha insistido Batlle, subrayando que la combinación de calor extremo y falta de prudencia puede tener consecuencias graves para la salud y para la seguridad de la ciudad.