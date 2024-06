Aquest 2024 la previsió de vendes de les botigues de petards és molt bona

Estem a les portes de Sant Joan, i això es tradueix en tornar a veure les casetes de petards instal·lades en diversos punts de Catalunya esperant que tota classe de públic s'apropi a comprar els petards que llençaran durant la revetlla.Estem parlant d'un negoci que obre les portes entre principis i mitjans del mes de juny, però que el gran gruix de feina se'ls concentra sobretot en els darrers tres dies, el 21, 22 i 23 de juny. Tres dies que, per cert, aquest 2024 cauen en divendres, dissabte i diumenge. Aquest fet fa que el sector dedicat a la pirotècnia afronti la campanya amb molt d'optimisme. Novetats enguany n'hi ha poques. Com sempre no fallen les cebetes, bengales i serpentines pels més menuts, les bateries i coets, els lots on ofereixen un petit mix de tot, i els petards més forts com els PK2. Això sí, hi ha una tendència que va a l'alça, que és la d'adquirir petards que tenen l'etiqueta de 'pet friendly', que són els que són lluminosos, però no fan soroll.

Un any més els venedors fan un fort incís en els seus clients pel que fa als consells de seguretat per gaudir d'una revetlla sense ensurts.

El Departamen d Interior activa un dispositiu extraordinari per a la revetlla de Sant Joan

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, ha presentat avui en roda de premsa el dispositiu previst per a la revetlla de Sant Joan d’enguany. Elena ha destacat que “les mesures que s'adoptaran es caracteritzen pel triple impacte que suposa un cap de setmana llarg, la revetlla i el Gran Premi d'F1, que genera la necessitat de multiplicar esforços”.

El conseller ha demanat “gaudir de la revetlla amb seguretat” i ha fet “una crida a la responsabilitat al volant per no haver de lamentar cap víctima a la carretera”. El titular d’Interior ha agraït “la tasca, la dedicació i el sobreesforç de tots els cossos operatius que durant aquests dies incrementaran les hores de feina per vetllar per la seguretat de la ciutadania”.

1.106 controls dels Mossos d’Esquadra amb la participació de 1.366 efectius de trànsit

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra activa un dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan arreu de Catalunya i sobretot en aquells punts on se celebren festes populars. Els principals eixos d’aquest dispositiu són el manteniment de l’ordre públic i la seguretat ciutadana, garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana i vetllar per la seguretat i el normal desenvolupament de les concentracions multitudinàries en espais públic.

Un dels punts essencials de l’operatiu de la revetlla de Sant Joan és la lluita contra les violències sexuals per tal d’evitar que es produeixin fets delictius en aquest àmbit. Els objectius principals seran:

?Garantir la seguretat dels itineraris de les zones d’oci al transport públic amb el doble objectiu de protegir les persones que puguin estar en situació de vulnerabilitat o que han estat víctimes (protecció de víctimes i víctimes potencials) i identificar persones potencialment autores d’il·lícits contra la llibertat i la indemnitat sexual.

?Identificar persones en situació de vulnerabilitat i garantir la seva seguretat al tancament i sortida dels locals i esdeveniments d’oci.

?Planificar rutes segures amb el patrullatge policial en sortides dels espais d’oci, en el recorregut cap a les zones d’estacionament o cap a les estacions de transport públic. L’objectiu del passadís de seguretat és detectar possibles persones potencialment autores i oferir assistència immediata a possibles víctimes

?Coordinar i intercanviar informació amb els punts d’informació i atenció en l’àmbit de les violències sexuals (punts lila o similars).

?Vetllar pel Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci per tal de sensibilitzar, prevenir i atendre actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics, com espectacles públics i activitats d’interès en espais d’oci privat i/o públic.

D’altra banda, la Divisió de Trànsit de Mossos desplegarà un dispositiu que contemplarà mesures d’ordenació i regulació del trànsit i punts de control d’alcoholèmia i drogues amb l’objectiu de prevenir accidents de trànsit i evitar que es facin desplaçaments sota la influència de l’alcohol i drogues.

Des de les 15 hores del divendres 21 de juny fins a les 23:59 del dilluns dia 24 de juny de 2024 (4 dies) es realitzaran un total de1.106 controls amb la participació de 1.366 efectius de trànsit. En concret: 315 controls d’alcoholèmia i drogues, 161 controls de seguretat passiva, 203 controls de PREMOT (motocicletes), 190 controls de distraccions, 158 controls de velocitat i 79 controls de transports.

Des de les 22 hores del dia 23 fins a les 10 hores del dia 24, es realitzaran 75 controls específics de drogoalcoholèmia amb la participació de 412 agents.

En l’àmbit de seguretat ciutadana i altres unitats operatives a nivell de regió policial participaran 2.025 efectius de manera específica al dispositiu de Sant Joan. A més, el dispositiu policial comptarà també amb l’activació, aproximadament, d’uns 2.000 agents de les 217 policies locals existents al país.



Uns 460.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona

El Servei Català de Trànsit (SCT) estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 h de divendres 21 i les 15.00 h de dissabte 22 de juny. L’operació tornada de dilluns 24 de juny es durà a terme entre les 12.00 h i les 24.00 h i es calcula que uns 280.000 vehicles es mobilitzaran cap a la zona d’influència de la capital catalana. L’AP-7 i les vies que permeten anar cap a destinacions costaneres o tornar-ne seran les que concentraran més afluència de vehicles.

Aquest cap de setmana llarg es preveu una alta mobilitat, no només pels tres dies de festa, sinó també per la coincidència de les celebracions de la revetlla de Sant Joan i del Gran Premi de F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, que incrementarà la intensitat del trànsit principalment a l’AP-7 durant l’operació sortida de l’àrea metropolitana de dissabte. Durant aquest dia, es preveu que la franja horària amb més volum de trànsit serà entre les 9 h i les 13 h.

Pel que fa a l’operaciósortida, l’SCT establirà el divendres 21 a la tarda i el dissabte 22 al matí un carril addicional de sortida al tram nord (Montornès-Sils) i al tram sud (Martorell-Vendrell) de l’AP-7. La velocitat màxima en aquests trams amb carril addicional serà de 100 km/h (80 km/h per als camions, que hauran de circular per la dreta). Aquests carrils addicionals estaran controlats per vols d’helicòpter i per patrullatge de Mossos d’Esquadra. A més dissabte (de 10 h a 14 h) hi haurà restriccions per als vehicles pesants a tot el tram de l’AP-7 i diumenge (de 9 h a 17 h), en el tram entre Barberà i la Roca del Vallès.

Quant a l’impacte en el trànsit que pot produir la celebració del Gran Premi F1, l’SCT ha establert mesures especials entre divendres i diumenge. No obstant, es recomana als usuaris que hi tinguin previst assistir que es desplacin en transport públic. Per als que vagin al Circuit en vehicle privat, se separarà el flux del trànsit segons l’aparcament al qual es dirigeixin.Així, els usuaris amb els aparcaments A i B hauran d’agafar la C-17 i els que tinguin els aparcaments C i D hauran d’anar per l’AP-7. D’altra banda, a la C-35 hi haurà restriccions per als camions divendres, dissabte i diumenge matí i per als turismes, dissabte i diumenge matí.

En l’operació retorn de dilluns 24, s’instal·laran més de 80 km decarrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l’AP-7 nord entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, a l’AP-7/B-23 entre Vilafranca i Molins de Rei i a la C-32 nord entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat, amb les mateixes limitacions de velocitat que en l’operació sortida. A més, dilluns de 10 h a 22 h hi haurà restricció per als vehicles pesants a tot el tram de l’AP-7.

Totes les mesures es reforçaran amb radars en línia per al control de velocitat i amb panells mòbils que intensificaran la senyalització i la informació. Així mateix, durant tot el cap de setmana hi haurà vols de control de velocitat des de l’helicòpter de Trànsit.

A més, del 19 al 25 de juny, el Servei Català de Trànsit coordina amb el cos dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues.

Trànsit demana extremar la prudència en tots els desplaçaments, informar-se i programar el viatge, i recorda que l’alcohol i la conducció són totalment incompatibles.

Els Bombers de la Generalitat preveuen un reforç del dispositiu

Davant l’habitual increment de serveis durant la revetlla i el dia de Sant Joan, els Bombers de la Generalitat han previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia. L’any passat, entre les 20?h del dia 23 i les 08?h del matí del dia 24, els Bombers van registrar 934 avisos, majoritàriament per atendre incendis urbans i focs de vegetació. Les zones amb més concentració d’avisos van ser els municipis de les regions d’emergències Metropolitana Sud i Metropolitana Nord.

Així, Bombers de la Generalitat realitzarà un reforç M1, que preveu la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia per donar resposta a la previsible situació de risc generada per l’increment i simultaneïtat de serveis. Amb aquest reforç es preveu donar cobertura als parcs, les estructures operatives, de coordinació i de suport a la guàrdia habitual, especialment a les zones amb més volum d’avisos.

D’aquesta manera, es comptarà amb 8 comandaments més entre caps i sotscaps territorials i també la incorporació de 3 a 4 bombers/es més a 46 parcs de funcionaris.

A més, també es preveu l’obertura dels parcs de Bombers Voluntaris entre les 09 del matí del dia 23 i les 21 hores del dia 24, sempre que garanteixin una sortida mínima de 3 bombers. Pel que fa als Auxiliars d’Ofici Forestal (AOF) contractats per la Campanya Forestal, aquests allargaran la seva jornada laboral fins a la una de la matinada del dia 24, amb la possibilitat de perllongar en cas que les actuacions ho requereixin.

Les Sales de Coordinació Territorial de les Regions d’Emergències i la Sala Central dels Bombers, a Cerdanyola del Vallès, tindran fins a 34 operadors/es amb l’objectiu de donar cobertura i resposta a la gran demanada d’avisos que es registren durant la revetlla. A les Regions Metropolitanes Nord i Sud, el reforç es mantindrà fins a les 19h del dia 24. Així mateix, també es reforçarà i ampliarà l’horari del servei de l’Àrea d’Informació i Comunicació.



Més de 400 Agents Rurals i un reforç de la sala de Control

El Cos d’Agents Ruralsamplia de 3 fins a 4 dies (del 21 al 24) l’operativa de la revetlla de Sant Joan. El dispositiu en el qual participaran més de 400 efectius es dedicarà prioritàriament al control de la correcta ubicació i realització de les fogueres i ús de material pirotècnic. S’efectuaran inspeccions per comprovar la seva correcta ubicació per a la prevenció d’incendis forestals. Les que no estiguin correctament ubicades o no disposin d’autorització seran comunicades a l’Ajuntament corresponent per a la seva retirada. El dia 24 les actuacions són per al control de material pirotècnic i comprovació i investigació d’incendis de vegetació forestal.

La nit del 23 de juny, i per donar suport a l’operatiu, els Cos d’Agents Rurals amplia l’horari de les sales de control distribuïdes per tota la geografia, que donen suport en tot moment als agents en el territori i també atenen les trucades ciutadanes. Es realitzaran més hores d’atenció i, a la sala central s’amplia el nombre de personal operador.

Enguany, el Cos d’Agents Rurals ha fet una especial recomanació als municipis a concentrar el llançament de material pirotècnic en els llocs especialment habilitats. Aquesta mesura, impulsada pel Cos d’Agents Rurals, té per objectiu minimitzar les molèsties que el soroll dels petards causen tant a les persones com a tota mena d’animals.

D’altra banda, per garantir el bon desenvolupament dels actes de celebració de la Flama del Canigó, el Cos dels Agents Rurals, també ha reforçat el dispositiu de seguretat al voltant d’aquesta festa. El cos desenvolupa un operatiu de suport durant el trasllat, especialment en els primers trams, quan la Flama passa per zones forestals i camps agrícoles de secà. El dispositiu, que es desenvolupa conjuntament amb l’Associació Coordinadora de la Flama del Canigó, incorpora per primer cop a les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) de tot el territori per a una revetlla més segura.

Pel que fa a les zones habilitades per a les fogueres de Sant Joan i pirotècnia, es recorda que els espais han d’estar autoritzats pels Ajuntaments i no poden estar a menys de 500 metres de terreny forestal. En cas de les fogueres on no es pugui garantir aquesta distància, cal l’autorització del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. També s’incideix en advertir de no utilitzar pirotècnica al costat de camps de cereal.