35 años del caso de desaparición más antiguo de Cataluña: ¿Dónde están los hermanos Orrit?

La noche del 4 al 5 de septiembre de 1988, Isidre y Dolors Orrit desaparecieron del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, sin dejar rastro ni noticia sobre su paradero.

Isidre con 5 años, estaba ingresado en el Hospital por una afección bucal que se había complicado y una de sus hermanas, Dolors de 17 años, le acompañaba en la habitación. Fueron vistos a las 12 de la noche y seis horas después la habitación estaba vacía, ya no estaban los dos menores y nadie tenía una explicación plausible del porqué de su ausencia.





La familia Orrit, de condición humilde, con 14 hijos, recibió el aviso de la Policía Local de Manresa, pero en el hospital en el primer día de la desaparición "nadie los recibió ni el director del Hospital, ni el médico que trataba a Isidre, que se marchaba a Turquía", denuncia Mari Carmen Orrit, una de las hermanas de los desaparecidos.

La investigación nunca llegó a una certeza clara

La hermana en Herrera en Cope Catalunya, relata que "Isidre tenía anginas, y empeoró y lo ingresaron en el Hospital. En la tercera noche, a las 10 de la noche, lo cambiaron de habitación. Estaba con su hermana Dolors y de esta nueva habitación perdimos el rastro".

Hay tres escenarios posibles: que los menores se fueran por su propio pie, que alguien se los llevará, o que nunca salieran del Hospital, pero ninguna investigación ha podido establecer una certeza clara, qué sucedió durante la madrugada de la desaparición. Son 35 años de ausencia, de silencio, de una falta de respuesta, de saber lo que paso, que condenan a la familia a la peor de las incertidumbres.





El objetivo de los familiares de los desaparecidos, es evitar el olvido por el paso del tiempo y mantener viva la legítima reivindicación de conocer la verdad de lo sucedido. "Lamentamos que un juez alegará que el caso está prescrito, para no investigar una declaración de un testigo que dice que vio a mis hermanos salir del hospital con un hombre mayor de edad. No sabemos si es cierto o no", añade Mari Carmen Orrit.





Más de treinta años después de su desaparición, el caso continúa sin resolverse.

Este es el punto de partida del documental ‘Els Orrit’, estrenado en el marco del Festival Docs Barcelona, como la primera mirada cinematográfica a esta historia familiar. “Un documental que muestra una visión amplia, sincera y transparente de todo lo que pasó”. Así es como define Marc Solanes, director y periodista, su último trabajo, del que es director junto al cineasta Ferran Ureña.





Se trata de un film que intenta reconstruir los hechos de 1988, pero es sobre todo una alegoría del dolor y la pérdida de los familiares durante todos estos años. “Era un caso del que se había hablado mucho, pero faltaba información", explica. "Parecía que los medios de comunicación se copiaban unos a otros todo el rato”.