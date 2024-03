Un año del programa para ayudar a víctimas de tráfico: "Me cambió la vida en un segundo"

El accidente de Álex

El 2 de agosto de 2015, Álex tuvo un accidente de tráfico que le cambió la vida de un día para el otro. Circulando con su coche, vio como otro vehículo se le echó encima y al intentar esquivarlo, se dio contra un poste de la luz y sufrió una lesión completa de la médula.

“De un día para el otro me dicen que me había quedado paralítico, que las posibilidades de que volviese a caminar o ganar algo de movilidad eran nulas. Se me echó el mundo encima, a mí y a mi familia”, explica Álex, en una entrevista para el Mediodía en COPE, Cataluña y Andorra.

??Se realizaron actividades de concientización por el Día de la Víctima con Discapacidad por Hechos de Tránsito



??A cargo del personal de la AMSV, Of de Asist a las Víctimas, Estrellas Amarillas, Div de Inclusión y Accesibilidad y Leandro Cuevas víctima por un hecho de tránsito pic.twitter.com/CSbu0fLiiK — Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata (@seguridadmbb) April 14, 2022





A día de hoy, después de un proceso de años y de pasar muchas depresiones, Álex puede decir que disfruta de una vida plena y que es feliz. Aunque asegura que “no hay día que me levante de la cama y no piense: “¿Por qué no lo hice de otra manera?”. Dicen que se me olvidará, pero yo creo que ese pensamiento no se me irá en la vida”.

Su paso por manos de profesionales

Tras pasar por el Hospital de La Vall d'Hebron, Álex ingresó en el Institut Guttmann, un hospital especializado en la rehabilitación integral de las personas que han padecido una lesión medular. “Allí empecé de cero, me enseñaron a vestirme, a hacer vida diaria, a subirme al coche, a ducharme... a volver a aprender las cosas básicas”, indica Álex.





El programa INVICTES cumple un año

INVICTES es el servicio de Inclusión de las Víctimas de Tránsito heridas graves en su Entorno Social que ofrece servicios de apoyo y orientación que favorecen la autonomía personal y la vida independiente de las víctimas.

Por otra parte, trabaja con las familias de los afectados para que acepten la situación y que sepan dar una respuesta adecuada a las dificultades de las víctimas y trabaja con el entorno social del perjudicado para promover su reconocimiento y su valía personal con todas sus capacidades y limitaciones producidas por el accidente de tráfico.