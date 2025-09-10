La AMB ofrecerá un abono gratis de tres días para ir en bici por el área metropolitana
La campaña permitirá disfrutar de la AMBici gratis durante la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, del 16 al 22 de septiembre, enlos 15 municipios del área metropolitana
Barcelona - Publicado el
2 min lectura
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ofrecerá un abono gratuito de tres días para disfrutar del AMBici, la bici pública metropolitana, durante la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, del 16 al 22 de septiembre.
Por primera vez, AMB ha hecho una promoción así, con la voluntad de impulsar el uso de la bicicleta pública y captar nuevos usuarios.
Así lo ha defendido el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB, Carlos Cordón:
"Queremos seguir potenciando el uso de la bici pública y esperamos que los ciudadanos que no son usuarios del AMBici se animen a hacer uso del abono gratuito y prueben el servicio."
¿Cómo inscribirse?
Para poder acceder a la promoción, hay que registrarse a la app de la AMBici e incluir el código de descuento SEM25.
Se tendrá que hacer dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, entre los días 16 y 22 de septiembre. Fuera de este periodo, no se aceptará ninguna activación relacionada con la promoción.
La AMB cobrará un céntimo en el momento de la adquisición para validar el método de pago.
Ha previsto un límite máximo de 5.000 abonos gratuitos.
El AMBici amplía el horario
Desde el 1 de agosto, el servicio ha ampliado el horario hasta las dos de la madrugada, a petición de los usuarios:
La entidad también recuerda que el abono anual del AMBici está actualmente en un coste reducido de 20 euros.
La medida es retroactiva y, por lo tanto, los que se dieron de alta antes de la reducción del 50%, han recibido los 20 correspondientes.
Además, también hay un abono por días para disfrutar del servicio para viajes esporádicos.
Más de 200 estaciones
El servicio tiene unos 17.000 usuarios activos y cuenta con 236 estaciones y 2.600 bicicletas, repartidas en 15 municipios del área metropolitana de Barcelona:
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
El Prat de Llobregat
Sant Boi de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Badalona
Castelldefels
Gavà
L'Hospitalet de Llobregat
Molins de Rei
Sant Adrià de Besòs
Sant Feliu de Llobregat
Santa Coloma de Gramenet
Viladecans