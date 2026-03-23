El huevo no es el enemigo: la ciencia desmonta el gran mito de la dieta y alerta sobre el abandono del patrón mediterráneo

La dieta mediterránea es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero los españoles la están abandonando. Así lo ha afirmado el doctor Miguel Ángel Martínez, catedrático de la Universidad de Navarra y una de las voces más reconocidas en nutrición, en una entrevista en Herrera en COPE Alicante. El experto advierte que, aunque la mayoría de la población cree seguir este patrón, la realidad es muy distinta.

Según Martínez, si se evalúa con rigor científico, "la media de la población está por debajo del 50 por 100 de cumplimiento, o sea, que si esto fuera un examen suspenderían". Un dato que revela la gran desconexión entre la percepción y la práctica real de la alimentación en España.

¿Qué es realmente la dieta mediterránea?

El concepto de dieta mediterránea va más allá de consumir fruta, verdura y aceite de oliva. El doctor Martínez, basándose en el estudio Predimed, la define en 14 puntos clave que incluyen aspectos a menudo olvidados. Entre ellos destaca la importancia de reducir el consumo de repostería comercial, productos ultraprocesados, carnes rojas y procesadas, así como bebidas azucaradas.

Por el contrario, un pilar fundamental de este patrón es un alto consumo de legumbres y pescado, con al menos tres raciones a la semana de cada uno, y la ingesta frecuente de frutos secos. Además, se insiste en que la fruta entera es siempre una mejor opción que los zumos, incluso los naturales, por su aporte de fibra.

El 'patrón McDonald's' gana terreno

La pérdida de adherencia a la dieta tradicional no es nueva y se ha visto acelerada por la globalización, afectando especialmente a los más jóvenes. "Nos ha venido el patrón McDonald's, el patrón hamburguesería", señala el catedrático para describir la influencia del modelo de comida rápida estadounidense, que se encuentra "en las antípodas de la dieta mediterránea".

Este modelo tradicional se caracterizaba por la frugalidad, platos caseros y el consumo de fruta fresca como postre habitual, dejando los dulces para ocasiones especiales. Una costumbre que, según el experto, se ha ido perdiendo progresivamente con el paso de las generaciones en España.

Alimentos 'demonizados' sin evidencia

Uno de los alimentos más "injustamente demonizados" por los médicos ha sido el huevo, según Martínez. Se prohibía por su alto contenido en colesterol, pero la ciencia ha demostrado que su consumo no eleva el riesgo cardiovascular. "No hay un mayor riesgo cardiovascular por consumir huevo", sentencia el experto.

No hay un mayor riesgo cardiovascular por consumir huevo" Miguel Ángel Martínez Catedrático de la universidad de Navarra

La evidencia científica actual muestra que el colesterol de la yema no se traduce directamente en un aumento del colesterol en sangre. De hecho, para el colesterol "malo" o LDL influye mucho más la grasa saturada de cárnicos, lácteos grasos y la bollería industrial. Por ello, un consumo de 4 o 5 huevos a la semana es perfectamente saludable para la población general.

El aceite de oliva es otro producto que ha sufrido falsos mitos. A pesar de su alto contenido calórico, estudios en Estados Unidos han demostrado que es la única grasa culinaria que, en lugar de asociarse a una ganancia de peso, lo hace con una ligera reducción. Esto se debe a sus múltiples beneficios, como sus acciones antiinflamatorias y sobre la microbiota, especialmente en el caso del aceite de oliva virgen extra.

Sobre el número de comidas diarias, el catedrático considera que no existe una receta universal. "No daría una receta general de café para todos", explica, ya que debe adaptarse a las características, fuerza de voluntad y consejo médico de cada persona para mantener un peso saludable.