Adquirir un animal ha de ser una decisió meditada i conscient

L’any passat, les protectores d’animals d’Espanya van recollir prop de 300 mil gats i gossos.Una bona part dels abandonaments podrien evitar-se si els potencials tutors s’assessoressin prèviament sobre quin animal els convé més en funció de factors com la seva disponibilitat d’espai, l’estil de vida o les possibilitats econòmiques

Espanya van recollir 286.682 gats i gossos, dels quals 170.712 ―el 60%― van ser gossos, i 115.970 ―un 40%―, gats. Són xifres de l’estudi «Él nunca lo haría 2024», que publica cada any la Fundació Affinity, i són molt similars a les dels darrers quatre anys. La proximitat del Nadal i l’hora de pensar en els regals ens pot fer plantejar-nos incorporar un animal de quatre potes a la família. Per això, són unes dates en què sempre convé recordar que «adquirir un animal comporta una gran responsabilitat, per la qual cosa ha de ser una decisió meditada i conscient», com afirma Verónica Araunabeña, presidenta del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC).

Els principals motius d’abandonament i com prevenir-lo

Segons l’estudi de la Fundació Affinity, els cinc principals motius per abandonar-los són una cria no desitjada ―en el 15% dels casos―, la pèrdua de l’interès per l’animal ―un 13% dels casos―, problemes de comportament de l’animal ―11% dels casos―, el final de la temporada de caça ―l’11% dels abandonaments― i els factors econòmics ―en un 10%. Una bona part d’aquests motius podrien evitar-se si, a l’hora d’adquirir un animal, els potencials tenidors recorren a l’assessorament d’un veterinari. Fer-ho, recorda Araunabeña, «els ajudarà a trobar l’animal en funció del seu estil de vida, les activitats que fan en el temps lliure, i les possibilitats econòmiques i la disponibilitat d’espai». Per això, fa una crida a les persones que es plantegin adquirir un animal a «informar-se bé prèviament per tenir en compte tot allò que implica tenir un animal a casa, com poden ser les despeses en alimentació, medicaments o assegurances».

Si l’animal que s’adquireix és adoptat, cal ser conscient que «ve amb una motxilla plena de traumes o problemes que poden afectar la convivència amb la família d’acollida i l’adaptació al nou entorn», la qual cosa pot provocar nous abandonaments. De nou, davant d’aquesta situació, els veterinaris poden aportar pautes per facilitar l’adaptació d’aquests animals a la seva nova vida.

La identificació amb microxip ,tot i que la identificació en gossos, gats i fures és obligatòria, encara són molts els animals que no compten amb un microxip. Segons les dades de l’estudi de la Fundació Affinity, només el 27% dels animals que arriben a les protectores en porten. El microxip fa possible que els animals puguin tornar amb els seus propietaris. Així, per exemple, a l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC), que és la base de dades informatitzada del CCVC que facilita la localització de gossos, gats, fures i altres animals domèstics extraviats i robats, l’any 2023 van comunicar-se 1.632 pèrdues d’animals, dels quals van recuperar-se’n 954, el que equival al 58,46%.

La consciència ciutadana i la nova llei de benestar animal , en vigor des del setembre de 2023, posa l’accent en la responsabilitat dels titulars, amb provisions per a la formació en la tinença o la necessitat de supervisió. El text també regula aspectes com la cria, l’esterilització o la identificació, que són clau per descongestionar els centres d’acollida. A l’espera que la llei es desplegui en els pròxims mesos, els professionals veterinaris confien que es traduirà en més identificacions amb microxip i més control de les cadellades no desitjades. També és fonamental treballar en la conscienciació de la ciutadania sobre la importància de la tinença responsable d’animals. Per això, el CCVC organitza des de fa anys diverses campanyes i activitats de sensibilització adreçades especialment als més petits. «El futur està en el fet que els nostres fills estiguin ben informats que l’animal és un més a casa i mereix bones condicions físiques i emocionals», assenyala Araunabeña