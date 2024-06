¿Los amas o los odias? Los nuevos tapones unidos a las botellas

Se están implementando más medidas para reducir la contaminación en nuestro planeta, especialmente causada por el plástico, que tiene efectos devastadores en los océanos. La Unión Europea ha aprobado una nueva normativaque requiere que todos los envases de plástico para bebidas tengan tapones diseñados para permanecer unidos a las botellas después de abrirse.

Esta medida busca reducir el impacto ambiental de los productos plásticos, en respuesta a la creciente preocupación por la contaminación oceánica. Se estima que el 85% de los desechos en los océanos son plásticos, y la mitad de ellos son de un solo uso.

Con esta medida, se pretende evitar la emisión de 22 millones de toneladas de CO2 al año y ahorrar 6.500 millones de euros al reducir el consumo de productos desechables.

Este requisito de diseño está dirigido a prevenir la dispersión de tapas y tapones de plástico en el medio ambiente, asegurando que los productos cumplan con estos estándares antes de ser comercializados en Europa.





La medida que genera controversia

Sin embargo, a pesar de que esta medida será obligatoria para todas las marcas en poco más de un año, ha generado controversia desde el principio.

Muchas personas aún no se adaptan a la nueva práctica y continúan separando los tapones de las botellas, a pesar de que están diseñados para permanecer unidos al envase. Josep Cabedo, monitor de balonmano, encuentra incómoda la nueva medida: "Los tapones son muy molestos, podrían montarlos de otra forma más flexible, no me acaba de convencer".

Aunque la medida busca beneficios a largo plazo, su aceptación sigue siendo un desafío.