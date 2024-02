La acumulación de marihuana en las comisarías catalanas: "Nuestra salud está empeorando"

Una vez más la marihuana se acumula en las Comisarías del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. En un nuevo escrito sindical, desde el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y el Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) denuncian de nuevo la acumulación de plantas de marihuana en la CD de la localidad de Cambrils.

Ambas organizaciones sindicales denuncian que se está poniendo en peligro la salud, las condiciones ambientales y laborales del centro de trabajo de unos efectivos policiales que deben soportar los malos olores y el malestar general provocado por estas plantas.

"Esta situación no deja de repetirse en todo el territorio, a pesar de haberse denunciado por nuestra parte en infinidad de ocasiones" explican desde el sindicato.

Contenedores llenos

Además, remarcan que en este caso las plantas se están acumulando en la CD porque el contenedor que se instaló en Valls para este fin está lleno y no hay posibilidad de meter más material.

El problema no es solo de una comisaría, sino que implica también a la de Valls. Por tanto, desde el SAP y desde el SME exigen soluciones inmediatas y definitivas que ponga remedio a una situación que se repite con demasiada frecuencia.

Los sindicatos policiales consideran necesario una modificación de los protocolos de actuación y de la normativa vigente que, preservando la carga de prueba de los comisos de sustancias estupefacientes, se evite que la marihuana deba trasladarse a las comisarías de policía.

Marihuana almacenada en la comisaría de los Mossos









Problemas de salud también para los vecinos

No tener un espacio habilitado y no acondicionado, en ocasiones no solo genera problemas de salubridad sobre los efectivos policiales, sino también con el vecindario que rodea a las comisarías de policía.

"Por tanto, haría bien el Gobierno de la Generalitat en elaborar un plan estratégico que mejore esta situación y más, viendo que los delitos contra la salud pública por tráfico y cultivo de marihuana se han incrementado de manera alarmante en los últimos años en Cataluña." afirman desde el sindicato

Las comisarías de policía no están condicionadas por almacenar esta sustancia estupefaciente. "No podemos permitir que las consecuencias lesivas que provoca su inhalación sea asumida por las personas miembros del cuerpo de mozos de escuadra."

Desde el SAP y desde el SME continúan denunciando esta situación mientras no se plantee un plan estratégico como el que solicitan y hasta que "no se pongan soluciones definitivas a esta grave situación." concluyen