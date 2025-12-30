El acceso a la vivienda se consolida como el principal problema para los barceloneses, según el barómetro municipal

Un 32,8% de los vecinos y vecinas de Barcelona considera que el acceso a la vivienda es el problema más grave que hay en la ciudad, según el barómetro semestral municipal, que vuelve a situar este tema como el principal problema para los barceloneses, seguido por la inseguridad que, con un 25,2%, también repite puesto.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el director de la Oficina Municipal de Dades de Barcelona, Màrius Boada, que han presentado la encuesta del segundo semestre del año, realizada del 17 al 25 de noviembre con 803 entrevistas telefónicas.

Respecto a la primera oleada del barómetro, presentada en julio, el acceso a la vivienda y la inseguridad suben 2,9 y 2,1 puntos, respectivamente, mientras que el turismo baja hasta 3 puntos, viéndose superado por la limpieza y los problemas asociados a la inmigración, completando así los cinco principales problemas de la ciudad.

Agentes de la Guardia Urbana custodian a un detenido

En concreto, un 6,8% de barceloneses considera que la limpieza es el problema más grave; un 6% cree que es la inmigración; un 4,1%, el turismo; un 2,9%, la congestión del tráfico, y un 2% cree que es la masificación, el transporte, las infraestructuras, la comunicación o las obras.

MEDIDAS

Respecto al grado de acuerdo con algunas de las medidas apoyadas por el gobierno municipal, casi un 90% de los encuestados se muestra a favor de endurecer las sanciones por incivismo, como implementa la reciente modificación de la Ordenanza de Convivencia: concretamente, un 64,4% está muy de acuerdo y un 21,6% bastante de acuerdo.

Por otro lado, un 64,3% está de acuerdo con crear una estructura estable de cooperación solidaria con las ciudades de Palestina, al estilo de la iniciativa del Distrito 11, ideada por el exalcalde Pasqual Maragall para apoyar a la ciudad de Sarajevo durante la guerra de los Balcanes y recuperada por Collboni para cooperar con Gaza en su guerra con Israel.

Pisos de Barcelona en alquiler

Asimismo, un 71,8% de los encuestados se muestra a favor de conectar el tranvía por la avenida Diagonal y un 63,4% apoya limitar la cantidad de cruceros que hacen escala en Barcelona.

De este modo, Bonet ha defendido que los datos del barómetro demuestran que "las principales medidas que el gobierno está llevando a cabo son valoradas positivamente por la ciudadanía".

Asimismo, ha destacado que los dos principales problemas que destacan los vecinos y vecinas se mantengan, por lo que ve reforzadas la acción del ejecutivo a favor del acceso a la vivienda y la lucha contra la inseguridad.