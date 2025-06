217 estudiantes catalanes pendientes de Trump para obtener el visado que les permita estudiar en Estados Unidos

Laia es una estudiante del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universitat Pompeu Fabra. Su ilusión es continuar los estudios en el Boston Collage de Massachussetts, después del verano.

Vivir en Boston y ampliar su formación, un deseo educativo y vital, que es compartido por más de 200 estudiantes catalanes en este verano. Laia inició los trámites este mes de mayo. El primer paso es el económico; "ya tengo los vuelos, el apartamiento pagado, ya he abonado los 4.000 primeros euros. Es dinero que me he ganado trabajando, y de mi familia. Lo llevo esperando hace mucho tiempo, y hoy está todo paralizado", expone la joven estudiante en una entrevista a la ACN.

El problema radica en la obtención del visado necesario para vivir en los Estados Unidos. La joven hizo el pago pertinente y comprobó que se había realizado el cobro, pero después se dio cuenta de que no constaba en la web donde completa los trámites. "Llevo tres semanas intentando solucionarlo", lamenta la estudiante.

"Vivo en un limbo, he pagado, pero no tengo una cita", dice Laia, quien espera una respuesta favorable a su inscripción. " La embajada me dice que hay que esperar, confío que todo acabe bien, pero ahora esta espera me genera una inquietud total"

TRUMP ORDENA REVISAR LOS PROTOCOLOS Y SUSPENDE LAS CITAS PARA CONSEGUIR VISADOS

Donald Trump ha ordenado a las embajadas y consulados estadounidenses suspender temporalmente entrevistas a estudiantes que solicitan visado para ampliar formación en EEUU.

Washington está revisando los criterios que aplica para aprobar los nuevos permisos de estancia en las universidades de EE.UU.

En estos momentos, la embajada de EEUU en Madrid mantiene las citas que ya estén programadas.

El resto de estudiantes pueden empezar los trámites necesarios para pedir el visado, pero tendrán que esperar a la reactivación del proceso para recibir la confirmación de la cita.

Sea como fuere, todos los estudiantes tendrán que esperar a conocer los nuevos criterios de Washington para obtener el visado

Desde el Consulado de EEUU avisan de que la administración Trump tiene como prioridad aplicar, "los más altos estándares de seguridad nacional" en su proceso de expedición de visitados.

"Prohibir la entrada en Estados Unidos a aquellos que podrían suponer una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de Estados Unidos es clave para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos", remarcan. El problema es la extrema ambigüedad del supuesto legal, y quién interpreta lo que es una amenaza para la seguridad del país. Al final, depende de una entrevista personal, donde la arbitrariedad y subjetividad del entrevistador es la clave, para conseguir el visado que permita estudiar en los EE.UU.

Ahora todas las universidades e instituciones culturales están pendientes de los nuevos requisitos actualizados, para plantear sus ofertas educativas a los estudiantes que desean ir a una universidad americana.

Esta situación surge después que la administración de Donald Trump prohibiese a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros, alegando que "fomenta la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino (PCCh) en su campus".

Trump ha cancelado todos los contratos federales con la universidad de Harvar, lo que representa un recorte de 100 millones de dólares y amenaza con una congelación adicional de 3.000 millones de euros.

Desde 2019 los solicitantes de visados en EE.UU. están sometidos a una revisión de sus cuentas de redes sociales. Fuentes del consulado explican que, en este proceso, las embajadas revisan que los solicitados "no suponen un riesgo de seguridad" para EEUU.