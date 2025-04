108 muertos por accidentes laborales en Cataluña: los sindicatos piden más prevención

108 personas (82 durante la jornada y 26 in itinero) han perdido la vida por accidente de trabajo. Es uno de los datos recogidos en el ‘Balance de salud laboral 2024’ presentado este jueves por el sindicato CCOO. Aun así, el número de accidentes mortales se ha reducido un 14,56% respecto al 2023, con 15 personas muertas menos. Entre las cifras del informe también destacan que los accidentes laborales se cifran en 206.980, lo cual supone una ligera reducción del 0,60% respecto al 2023. El sindicato considera que las cifras son "preocupantes" y pide la internalización de la prevención y una actualización del marco normativo.

Si analizamos los accidentes laborales por su gravedad, los que más se reducen son los mortales (-10,81%), con 8 muertes menos registrados respecto al 2023. En cambio, se han producido 9 más de carácter grave (+1,60%).

En términos de incidencia, hay una reducción “más visible” tanto en el total (-3,16%) como por gravedad. La incidencia de la mortalidad dentro de la jornada cae “significativamente” (-12,92%), mientras que la de los graves se mantiene sin demasiados cambios (-0,80%).

El índice de incidencia del total de accidentes en jornada durante el 2024 continúa siendo “más elevado” en la contratación temporal (3.278,61) que en la indefinida (3.085,84), pero la distancia entre ambos colectivos “se está acortando”. En el caso de los accidentes graves, la incidencia en las personas con contrato temporal (13,6) se sitúa por debajo de la de las personas indefinidas (15,1).

¿Qué factores han ayudado a mantener el descenso iniciado en 2023? Según Mònica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO en Cataluña, los motivos son varios: la reforma laboral, las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la Estrategia Catalana de Seguridad y Salud Laboral, las actuaciones de la inspección de trabajo y el control de las condiciones de trabajo, registro horario y horas extraordinarias.

siniestralidad por sectores

La incidencia del total de accidentes en jornada ha disminuido en todos los sectores excepto en la construcción y la agricultura. En el campo de la agricultura muestra el “peor” comportamiento respecto del 2023, con un aumento de la incidencia total (+2,92%) y en los graves (+21,42%).

La construcción es uno de los sectores con más accidentes de trabajo

De hecho, desde el sindicato indican que los dos sectores comparten los factores que provocan que tengan “más probabilidad” de sufrir accidentes de trabajo. Se trata de la temporalidad, la subcontratación, la amplia presencia de personas autónomas y personas migrantes y la provisionalidad de los centros de trabajo. Además, destacan que la construcción continúa teniendo el índice de incidencia más elevado en el conjunto de estos accidentes y en los graves, y la agricultura presenta la incidencia más elevada en los mortales.

tarragona lidera el aumento de accidentes

La provincia de Tarragona ha registrado 10.453 accidentes de trabajo sin baja y 9.677 con baja en 2024. De estos, 20 fueron mortales, 15 durante la jornada laboral y 5 in itinere. Los mortales in itinere se mantuvieron mientras que los mortales fueron 5 más respecto al 2023. En términos absolutos, los accidentes mortales han aumentado un 22,2% dentro de la jornada laboral, mientras que los accidentes de trabajo han disminuido en un 3,64%. “Tarragona es el territorio con el incremento más importante, seguido de Girona, estamos elevando los accidentes y nos preocupa muchísimo”, ha afirmado la secretaria general de la Unión Intercomarcal de Tarragona, Mercè Puig.

Port de Tarragona

CCOO atribuye estos datos al hecho que el empresariado “no está haciendo el trabajo en prevención”. “No se toman de verdad la prevención de los trabajadores, lo ven como una cosa que no es importante”, ha añadido. Puig asegura que es una situación que se puede generalizar. “Las delegadas en prevención se encuentran con problemas en la hora de solicitar documentos porque las empresas no quieren trabajar estas cosas", afirma. Y a esto hay que añadir la dificultad en la movilidad debido a la carencia de transporte público a los polígonos industriales.

¿Qué piden los sindicatos?

CCOO reclama que se actualice el marco normativo para adaptarlo a las nuevas realidades laborales. Entre las principales demandas hay la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, así como mesuras para un control eficaz del registro horario y la desconexión digital. También exige que se adecue la Ley de prevención de riesgos laborales, a la Directiva europea sobre seguridad y salud en el trabajo, priorizando la internalización e integración de la prevención en las empresas.

La secretaria general de CCOO de Cataluña, Belén López, considera que el modelo actual de externalización de los servicios de prevención que es “puramente documentalista y que responde a intereses de negocios de muy pocas empresas”. “Es un modelo completamente fallido, que denunciamos desde hace años y, ante esto, las administraciones no han tomado las medidas necesarias. Al contrario, estas han sido de fiscalización y nos han trasladado la culpa de no poder ir a trabajar. Pensamos que este no es el camino”, ha manifestado.