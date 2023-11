Un trabajador de Lleida no da crédito al número de cenas de Navidad al que se enfrenta: "Una locura"

Restaurantes decorados con luces de Navidad, menús de empresa y postres típicos de las fechas navideñas. Un paisaje que se adelanta en el tiempo, y que ya es una realidad. Si en años anteriores, las cenas de empresa estaban acotadas a la semana previa de Navidad, ahora la demanda se ha disparado. Empiezan en noviembre, y por falta de espacio algunas empresas se ven obligadas a organizar el ágape en enero, pasadas las fiestas.

Según un estudio de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (Amer), el 80% de los restaurantes organizarán sus primeras cenas de empresa en el mes de noviembre, lo que representa un aumento de más cinco puntos sobre las reservas que tuvieron lugar en el mismo mes del año pasado.

Audio Las 12 cenas de Navidad en un mes de Octavi Pérez "admito que es una locura"





De la cena de empresa, a los amigos de pádel y a las antiguas compañeras de instituto

El auge de las conocidas como cenas de empresa, es ampliación para todo tipo de colectivos. Al final solo hay una cena por empresa, y el aumento se vincula con los grupos de WhatsApp, y una cierta obligación de tener que aceptar todas las invitaciones. De los amigos con los cuales juegas todo el año a pádel o fútbol, pasando por los padres de los compañeros de tus hijos en el colegio, o los

Octavi Pérez, empresario con una concesionaria de coches en Lleida, enumera en Herrera en COPE Catalunya, "La semana pasada tuve las primeras 2 cenas, en la actual hay 2 más, y hasta Navidad tengo agendadas 12 cenas, reconozco que es una locura".

Un aluvión de cenas, con las consiguientes llamadas y problemas para cuadrar la agenda, "no me considero un bicho raro, es más, creo que hay muchas personas en mi situación. Si eres sociable y con diversas actividades, ahora todo el mundo organiza una cena para celebrar la Navidad, y me gusta estar con gente que aprecio", admite Octavi.

Y es que el problema ya no es cenar con la gente que aprecias "El problema es que tienes que dedicarle un presupuesto importante, un pequeño sueldo casi".

Hacemos ya varias cenas de Navidad y empezamos en noviembre









Incremento del 10 % de precios y una media de 60 euros por comensal

Para los restaurantes es un mes clave. Admiten que ajustan los precios, pero la inflación se nota y se tiene que aumentar el precio final. Así, el precio del cubierto para comidas o cenas de empresa ha subido un 10% respecto al año pasado. La media es de 60 euros, con todo incluido.

Toni Márquez, propietario del Restaurante Aggio en Lleida, confirma que las cenas de Navidad se han adelantado, "ya trabajamos en grupos este mes de noviembre. Todo se ha adelantado, y tenemos días de diciembre llenos. Los días más buscados son los jueves y viernes después del Puente". El teléfono suena, y los días solicitados ya están reservados. Solo quedan dos opciones; buscar otro día de la semana, o llamar a otro local.

El restaurador señala que son fechas claves "para equilibrar el año", y la dificultad de equilibrar la compra de alimentos caros, como la carne y el pescado, "hacemos las compras por las reservas. Hace poco se anuló una reserva de grupo a última hora, y esto te mata. Tienes el género fresco y no le puedas dar salida. Hay restaurantes que cobran el 10% en el momento de la reserva, y lo entiendo".