Lleida invertirà 150.000 euros en la restauració de la torre del tossal de Moradilla

Lleida - Publicado el 31 may 2025, 07:00

L’Ajuntament de Lleida ha anunciat el projecte de restauració de la torre del tossal de Moradilla, una estructura militar del segle XVIII que formava part de la xarxa de telegrafia òptica i que ha patit un important deteriorament en els últims temps. Amb una inversió de 150.000 euros, el consistori no només consolidarà l’edifici sinó que també potenciarà la divulgació d’aquest espai, que alberga restes arqueològiques de diversos períodes històrics.

Un projecte amb visió de futur

El paer en cap, Fèlix Larrosa, va visitar aquest dijous la zona juntament amb l’alcalde dels Alamús, Toni Bosch, i la tinenta d’alcalde d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias. Durant la visita, Larrosa va destacar la importància de protegir i difondre el patrimoni històric de la ciutat:

"Volem avançar, primer, amb la restauració de la torre, però després també volem col·laborar entre els dos municipis per fer una divulgació i posar en valor el nostre patrimoni i la nostra història" Fèlix Larrosa Alcalde de Lleida

Aquesta torre forma part de l’"imaginari col·lectiu" tant de Lleida com dels Alamús, raó per la qual la recuperació d’aquest símbol és una prioritat. Per la seva banda, Toni Bosch va agrair a la Paeria la seva implicació i va destacar la "sensibilitat" amb què s’abordaran els treballs.

Intervenció arqueològica i reconstrucció amb materials tradicionals

Abans de començar les obres, es durà a terme una intervenció arqueològica per assegurar que no es danyin les restes històriques presents al tossal. Un cop obtingut el vistiplau de la comissió de Patrimoni, previst per al setembre, es procedirà a la contractació dels treballs.

El projecte arquitectònic inclou:

La consolidació dels murs existents mitjançant una estructura interna de suport.

mitjançant una estructura interna de suport. La reconstrucció de les parts enfonsades , reutilitzant les mateixes pedres originals.

, reutilitzant les mateixes pedres originals. L’ús de "tapialblock", un material de terra crua premsada produït al Segrià, tant per a la torre com per als camins d’accés.

Aquesta metodologia respectuosa amb l’entorn i el patrimoni assegura que la torre recuperi la seva estabilitat estructural sense perdre l’essència històrica.

Paeria Lleida Torre del tossal de la Moradilla

Un espai amb mil·lennis d’història

El tossal de Moradilla no és només una torre del segle XVIII. S’hi han trobat:

Restes de l’edat del bronze .

. Una necròpolis musulmana .

. Fortificacions de la Guerra Civil (Front del Segre).

"No venim a veure només una torre, sinó un espai que té assentaments arqueològics des de l'edat del bronze. És fantàstic i això és un valor que suma al territori, sobretot des del punt de vista de la identitat" Fèlix Larrosa Alcalde de Lleida

Compromís amb el patrimoni i projecció turística

Un cop finalitzada la restauració, la torre s’incorporarà a l’estratègia de màrqueting turístic de Lleida, posant en valor el seu passat militar i arqueològic. Larrosa ha reiterat el compromís de la Paeria en actuar de manera "decidida i contundent" en la protecció del patrimoni.

Aquesta inversió no només recupera un símbol històric, sinó que també reforça la identitat cultural de la ciutat i la seva projecció com a destinació turística.