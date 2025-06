Les carnisseries i xarcuteries de Lleida en perill: el 56% podrien tancar per falta de relleu generacional

El sector de les carnisseries, xarcuteries i cansaladeries a les comarques de Lleida s’enfronta a una crisi sense precedents: la falta de relleu generacional amenaça amb fer desaparèixer més de la meitat dels negocis en els propers anys. Segons un estudi elaborat pel Gremi de Cansaladers i Xarcuters de Lleida, en els últims tres anys han tancat 49 establiments, i n’hi ha 64 més que preveuen fer-ho en els pròxims cinc o deu anys perquè no troben successors. Aquesta tendència suposaria una pèrdua del 56% dels comerços, passant de 201 a només 88.

Marta Lluvich Un carnisser treballa en un establiment de Tremp.

Un sector rendible però poc atractiu per als joves

Els representants del sector insisteixen que es tracta de negocis rendibles, però que no aconsegueixen atraure les noves generacions. Oriol Tarrats, secretari general del gremi, assenyala que el problema no és només la falta d’interès en el treball artesà, sinó també la mança de formació en gestió empresarial.

Per revertir aquesta situació, l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida estrenarà al 12 d’octubre un nou cicle de grau mitjà en elaboració de productes alimentaris, amb 33 places disponibles. Neus Brenuy, directora de l’escola, explica que fa una dècada ja es va oferir aquesta formació, però es va suspendre per falta d’alumnes. Ara, però, hi ha un acord amb el gremi per garantir que els estudiants puguin fer pràctiques en empreses a partir d’abril de 2025.

Un pla de mentoria per evitar el tancament massiu

El gremi també promou un programa de mentoria perquè els professionals propers a la jubilació acompanyin els joves durant dos o tres anys abans de transmetre’ls el negoci. Marc Ferràs, president del gremi i mestre xarcuter, alerta que, sense mesures com aquestes, la meitat dels establiments podrien desaparèixer en una dècada.

Els desafiaments del sector no són només la falta de relleu, sinó també els canvis en els hàbits de consum. Els clients actuals són més inexpertes en la compra de carn fresca i demanen més productes elaborats o plats cuinats. Com a resposta, un 30% de les carnisseries i xarcuteries ja ofereixen aquests serveis.

Les comarques més afectades: Solsonès i Garrigues, en risc crític

L’estudi, elaborat amb el suport de la Diputació de Lleida, revela que algunes comarques podrien perdre gairebé tots els seus establiments:

Solsonès : de 9 carnisseries, en quedarien només 1 .

: de 9 carnisseries, en quedarien només . Garrigues : les 3 existents podrien tancar.

: les podrien tancar. Segrià : passaria de 42 a 23 .

: passaria de . Noguera : de 22 a 12 .

: de . Alt Pirineu i Aran: de 47 a 21.

Els motius principals d’aquesta crisi són:

Falta de relleu generacional .

. Dificultat per trobar personal qualificat .

. Burocràcia i obstacles administratius .

. Despoblament de zones rurals .

. Canvis en els hàbits de consum (més supermercats i menys comerços locals).

Reinventar-se o desaparèixer: el repte de la digitalització

Només 13 carnisseries venen per internet, i més de dos terços no tenen pàgina web. El gremi insisteix en la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies i apropar-se als clients mitjançant el comerç electrònic.

Tot i les dificultats, el sector manté elements diferenciadors:

Producte artesà i de qualitat .

. Atenció personalitzada .

. Adaptació a noves demandes (plats cuinats, productes gourmet).

La pregunta és: podran les carnisseries i xarcuteries de Lleida sobreviure a aquesta crisi? La resposta dependrà de la capacitat d’atraure joves, modernitzar-se i mantenir el seu valor tradicional en un món cada cop més globalitzat.