Falcó Pelegrí a Lleida: L'Estratègia Innovadora que Revoluciona la Biodiversitat Urbana

Lleida, una ciutat que sempre ha sabut fusionar la seva rica història amb un esperit innovador, ha donat un pas audaç en el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental urbana. Durant el mes de juny, l'Ajuntament de Lleida, conegut popularment com la Paeria, ha culminat una iniciativa sense precedents: la reintroducció del Falcó pelegrí (Falco peregrinus) al cor de la ciutat. Aquesta estratègia, que sembla treta d'un llibre de ciència ficció, busca abordar un problema comú en moltes urbs: la proliferació descontrolada de certes espècies d'ocells que desequilibren l'ecosistema local.

La notícia va saltar a la llum amb la instal·lació de dues caixes niu estratègicament ubicades: una a la teulada de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'altra al majestuós Turó de la Seu Vella. En aquestes "llars temporals" s'han allotjat tres exemplars joves de falcó pelegrí, amb l'expectativa que identifiquin Lleida com el seu nou llar i contribueixin a la diversificació d'espècies. Aquesta acció no només té un objectiu estètic, sinó que persegueix una finalitat molt més profunda: millorar la biodiversitat i promoure un equilibri ecològic més saludable entre les aus.

La tinent d'alcalde, Begoña, va destacar la importància d'aquesta mesura, explicant que la iniciativa "actua sobre la concentració d'estols d'ocells urbans en determinats punts de la ciutat, que desplacen altres espècies i causen molèsties al veïnat". És un secret a veus que espècies com els coloms, tudons, gralles i estornells han generat incomoditat en certes zones de Lleida. La presència dels falcons pelegrins, depredadors naturals d'aquestes aus, es presenta com una solució biològica i respectuosa amb el medi ambient per controlar les seves poblacions.

Paeria Lleida Tècnics posant una cria de falcó en una de les caixes niu que s'han instal·lat a Lleida

La Tècnica 'Hacking': Criant Falcons amb Vistes a la Llibertat

La reintroducció d'una espècie tan icònica com el falcó pelegrí no és una tasca que es pugui prendre a la lleugera. Per assegurar una adaptació òptima i una integració "tan natural com sigui possible", l'Ajuntament ha fet ús d'una tècnica reconeguda en el camp de la fauna salvatge: el 'hacking'. Aquest mètode, que sona gairebé com un terme d'informàtica, és en realitat una pràctica de cria en semillibertat que minimitza el contacte humà per potenciar la naturalesa salvatge de les aus.

El procés és fascinant: els polls de falcó es col·loquen en les caixes niu quan encara són molt joves. Són alimentats de manera que s'evita qualsevol interacció directa amb els seus cuidadors humans. L'objectiu és clar: que els falcons identifiquin aquest entorn urbà com el seu lloc de naixement i criació. Abans de la seva "graduació" a la llibertat, se'ls realitza una exhaustiva revisió veterinària i se'ls anella per facilitar-ne el seguiment posterior. Aquestes anelles no només serveixen per a la identificació, sinó que són clau per recopilar dades sobre els seus moviments, èxits reproductius i impacte en l'ecosistema local.

Un cop les aus desenvolupen el seu plomatge definitiu i estan preparades per al seu primer vol, les caixes niu s'obren. Amb una estratègia d'alimentació acurada durant els primers dies de llibertat, se'ls anima a aprendre a buscar el seu propi aliment i a adaptar-se plenament a l'espai. La visió a llarg termini és que aquests falcons formin les seves pròpies parelles en un futur, s'estableixin permanentment a l'entorn on van créixer i, eventualment, tornin a criar, assegurant així una població sostenible de falcons pelegrins a Lleida.

URBAN-NAT Lleida: Un Horitzó de Biodiversitat

Aquesta ambiciosa iniciativa no és un projecte aïllat, sinó que s'emmarca dins d'un programa molt més ampli i ambiciós: el projecte URBAN-NAT Lleida. Aquesta iniciativa integral té com a objectiu principal l'optimització de la biodiversitat urbana, fomentant la diversificació d'espècies i afavorint un equilibri ecològic saludable en l'àmbit urbà. La reintroducció del falcó pelegrí és només una de les moltes accions que el projecte contempla per aconseguir aquest objectiu.

El falcó pelegrí, una espècie protegida, és conegut per la seva dieta basada principalment en coloms i tórtores. La seva reintroducció a zones urbanes és vista com un aliat natural i efectiu contra la problemàtica de la sobrepoblació d'aquestes aus. La seva presència no només contribueix a la disminució directa de la població per depredació, sinó que la simple percepció de la seva presència manté altres espècies d'aus en alerta constant. Aquesta vigilància persistent disminueix la seva taxa de reproducció, els períodes de descans i, el que és més important, els provoca una dispersió per la ciutat, reduint així les molèsties en punts concrets.

Lleida ja és un punt de trobada per a una rica varietat d'aus durant la primavera, amb entre 15 i 20 espècies diferents, incloent cueretes blanques, gafarrons, pardals, mallerengues, orenetes, falciots, gavians, cigonyes, garses, gralles, tudons, coloms i xoriguers, entre d'altres. L'arribada del falcó pelegrí promet afegir una nova i emocionant capa a aquesta ja vibrant tapisseria avifaunística, consolidant Lleida com un exemple de gestió urbana amb consciència ambiental. Aquesta aposta per la natura en plena ciutat no només millora la qualitat de vida dels ciutadans, sinó que també posiciona Lleida com un referent en projectes de conservació urbana i sostenibilitat.