La inteligencia artificial ya elige por ti: así decide tu voto según el idioma que hables

Ferran Lalueza , en una entrevista en el programa “ Herrera en COPE Cataluña ” con José Miguel Cruz , ha explicado que esperaban una actitud “muy prudente” por parte de estas tecnologías, pero la realidad ha resultado ser muy distinta

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una herramienta para resolver dudas o automatizar tareas, sino que ha comenzado a posicionarse como un influyente intermediario en decisiones tan cruciales como el voto. Un reciente estudio en el que ha participado Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y Comunicación de la UOC e investigador del grupo GAME, ha destapado que algunos de los asistentes de IA más populares del mercado ofrecen recomendaciones de voto explícitas, un hallazgo que ha sorprendido a los propios investigadores. Lalueza, en una entrevista en el programa “Herrera en COPE Cataluña” con José Miguel Cruz, ha explicado que esperaban una actitud “muy prudente” por parte de estas tecnologías, pero la realidad ha resultado ser muy distinta y abre la puerta a nuevos e imprevistos escenarios de influencia y manipulación electoral.

Nuestra sorpresa fue mayúscula al descubrir que algunos asistentes de inteligencia artificial no tienen ningún problema en hacer recomendaciones muy explícitas"

La investigación, realizada junto a los expertos Víctor Gil y Cristina González, consistió en consultar a cinco de las plataformas de IA más utilizadas

Recomendaciones explícitas y sesgo lingüístico

La investigación, realizada junto a los expertos Víctor Gil y Cristina González, consistió en consultar a cinco de las plataformas de IA más utilizadas —ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Perplexity— sobre qué partido votar. Para su sorpresa, descubrieron que no todas se muestran neutrales. “Nuestra sorpresa fue mayúscula al descubrir que algunos asistentes de inteligencia artificial no tienen ningún problema en hacer recomendaciones muy explícitas respecto a qué partido es la mejor opción para la persona que lo pregunta”, ha detallado Lalueza. Si bien algunas plataformas son más reticentes, otras como Grok no dudan en sugerir partidos concretos.

El estudio ha ido un paso más allá al analizar cómo influye el idioma en las respuestas. Los investigadores realizaron las consultas en los cuatro idiomas oficiales de España y los resultados han sido reveladores. “El contexto lingüístico en el que formulas la pregunta hace que estas herramientas se fijen en fuentes que están adscritas a este mismo idioma”, ha señalado el profesor. Esto provoca que, dependiendo de si la pregunta se formula en castellano, catalán, gallego o euskera, la visibilidad de los partidos políticos cambie por completo, favoreciendo a formaciones específicas de cada comunidad autónoma que no aparecerían en una consulta en castellano.

La conclusión principal es que Wikipedia es una fuente de información primordial, ya que fue masivamente utilizada para entrenar a estas plataformas.

El poder de las fuentes: Wikipedia y los grandes medios

Para entender el porqué de estas respuestas sesgadas, el equipo de investigación ha analizado las fuentes que priorizan estos algoritmos. La conclusión principal es que Wikipedia es una fuente de información primordial, ya que fue masivamente utilizada para entrenar a estas plataformas. “Si tienes una buena entrada que habla bien de ti en Wikipedia, probablemente estas herramientas se nutrirán de esta entrada y, por tanto, dirán cosas buenas de ti”, ha afirmado Lalueza. Esto otorga una ventaja significativa a cualquier entidad o persona con una presencia sólida y favorable en la enciclopedia digital.

Además de Wikipedia, el estudio ha identificado que medios de comunicación como la versión online de El País y la web de Radio Televisión Española (RTVE) están especialmente bien posicionados para nutrir de contenidos a la IA. Aunque los investigadores admiten no tener una certeza absoluta del motivo, la principal hipótesis es que su alto volumen de consumo en el entorno digital les concede una ventaja. “El hecho de que sean medios muy consumidos en el entorno online por muchas personas les da una ventaja a la hora de que las plataformas de IA recurran a ellos para buscar información”, ha comentado Lalueza, basándose en los datos del último Estudio General de Medios (EGM).

El potencial que tienen estas herramientas para decantar la balanza en el sistema democrático es altísimo"

Un futuro de manipulación programada

Aunque el investigador considera que este sesgo es, por ahora, algo “accidental” y derivado de la configuración de los algoritmos sin una “intencionalidad manipuladora” detrás, advierte del enorme riesgo que entraña. “El potencial que tienen estas herramientas para decantar la balanza en el sistema democrático es altísimo”, ha sentenciado. A medida que los usuarios confíen más en estos asistentes para todo tipo de consultas, desde las comerciales hasta las políticas, el poder de quien controle las respuestas se multiplicará de forma exponencial.

De hecho, Lalueza no descarta que en un futuro próximo veamos movimientos para explotar esta capacidad de influencia. La tentación de manipular los algoritmos es demasiado grande como para ignorarla. “No tardaremos en ver cómo los responsables de estas plataformas, o bien orientan las recomendaciones de voto hacia la dirección que más les interesa, o bien ofrecen como un producto comercial la posibilidad de que los partidos políticos paguen para aparecer en las recomendaciones que llegan a los usuarios”, ha vaticinado. Este escenario convertiría el posicionamiento en la IA en el nuevo gran reto de la comunicación política y comercial, desplazando a los buscadores convencionales como Google.