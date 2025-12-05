Javier de Haro estalla tras la eliminación del Espanyol en la Copa del Rey: “Esto no se puede tolerar”

El golpe de la eliminación del RCD Espanyol en la Copa del Rey sigue retumbando en el entorno blanquiazul. Y uno de los más contundentes ha sido Javier de Haro, presentador del programa Tiempo de Espanyol, que dedicó un editorial cargado de frustración, decepción y, sobre todo, una sensación de cansancio ante lo que considera “errores que se repiten año tras año”.

En un mensaje directo a la afición y a los responsables del club, De Haro dejó claro que la derrota no solo duele por el marcador, sino por la actitud: “Lo de ayer no tiene explicación. No puedes salir así a un partido oficial. No puedes regalar una competición que para nosotros es importante”. “El Espanyol no puede permitirse este ridículo”

A lo largo de su intervención, el periodista insistió en que la imagen ofrecida por el equipo no está a la altura del escudo. Lamentó que, pese a las advertencias, se repitan los mismos errores: desconexiones, falta de ambición y una sensación general de desorden que permitió al rival —teóricamente inferior— imponerse.

“Hay derrotas que duelen y otras que cabrean, y lo de ayer cabrea. No puedes cometer los mismos fallos temporada tras temporada”, afirmó, visiblemente indignado.

El presentador también señaló que la eliminación vuelve a dejar a la afición sin una de las pocas ilusiones que se mantienen intactas cada año: soñar con un buen papel en la Copa del Rey. “La gente se merece algo más. Lo mínimo es competir”, lamentó.

Mensaje a jugadores y cuerpo técnico

De Haro no quiso personalizar, pero sí dejó un aviso general: el equipo debe reaccionar ya. “Esto no puede volver a pasar. No vale con pedir perdón cada vez. Hay que demostrarlo en el campo”.

También criticó la falta de intensidad y la sensación de que el rival deseaba más el partido: “Cuando el otro equipo quiere ganar más que tú, pasan estas cosas”.

Una llamada a recuperar el orgullo

El editorial terminó con un mensaje claro y esperanzador a la afición:

“El Espanyol es un club grande. No podemos permitir que nos tomen la medida equipos que tienen un presupuesto infinitamente menor. Hay que levantarse, pero también hay que aprender. Y ya va siendo hora.”

La eliminación ha reabierto el debate habitual sobre el rumbo del proyecto deportivo y sobre si el equipo está preparado para afrontar los siguientes retos con garantías. Lo que está claro es que voces tan identificadas con el espanyolismo como la de Javier de Haro han dicho basta.