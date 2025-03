Elena Díaz, portavoz del grupo parlamentario del PSC

Elena Díaz afirma que 'si se aprueba el segundo suplemento de crédito, se mantendrá la bonificación para Rodalies tal como se aprobó en el Parlament'. Sin embargo, ha evitado confirmar si la medida se extenderá a los trenes de Regionales y Media Distancia,

La portavoz del grupo del PSC en el Parlament, Elena Díaz, asegura que “pactar y negociar con el partido de gobierno no te debilita como partido que estas en la oposición”. Díaz ha hecho esta afirmación en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, en referencia a la actitud de Esquerra y Junts, que no han querido negociar ningún acuerdo sobre los presupuestos de este año. Díaz les ha recordado que estando el PSC en la oposición negoció los dos últimos presupuestos y lo hizo pensando en los ciudadanos y no en clave de partido. “Y no nos salió mal, porque los votantes nos han dado más mayoría”, ha razonado la portavoz socialista.

Elena Díaz ha explicado que, a pesar de estos obstáculos, el gobierno de la Generalitat dispone de los mecanismos necesarios para sacar adelante los proyectos que se ha propuesto. “No será fácil, porque el no disponer de unos presupuestos cerrados te resta tranquilidad y te obliga a negociar decreto por decreto”, señala. En este sentido, Elena Díaz considera que los ciudadanos esperan de la clase política, que se

siente a dialogar y a pactar unos acuerdos que, en definitiva, “no solo son positivos para el gobierno, sino que también lo son para la ciudadanía”.

La portavoz socialista también se ha referido al primer revolcón parlamentario del gobierno de Salvador Illa, con la petición de dimisión de la consejera de Territorio Sílvia Paneque por el caos en el servicio de Rodalies. Díaz ha restado importancia a la abstención de Esquerra, socio de investidura, en la votación y ha confirmado que “se podrán mantener los abonos gratuitos solo para Rodalies todo el año, siempre y cuando se apruebe el segundo suplemento de crédito”. En relación a si esta medida también afectaría al servicio de Regionales y Media Distancia, Díaz se ha limitado a afirmar que lo aprobado en el pleno extraordinario “solo hacía referencia a Rodalies”