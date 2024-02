Daniel Sirera en Converses : “Collboni no se puede poner de perfil ante el problema de la sequía”

El presidente del grupo municipal del Partido Popular (PPC) en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha advertido a Jaume Collboni de que “no se puede poner de perfil” ante el problema de la sequía y las consecuencias de las restricciones que ha impuesto la Generalitat: “los turistas dejarán de venir a Barcelona y el turismo representa el 15 por ciento del PIB de la ciudad”, ha señalado.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Sirera ha alertado de que “si el mensaje que se está lanzando es que los turistas no se podrán duchar o que en los hoteles solo se podrán duchar una vez al día y si a esto se le añade la inseguridad ciudadana, los turistas escogerán otros destinos”. Según el presidente municipal del PPC, “Collboni no puede ser solo un gestor, tiene que ser alcalde y ha de liderar ante la Generalitat y el Gobierno central que se hagan infraestructuras para que Barcelona no tenga que sufrir estas restricciones”. “No entiendo que ante estas situaciones el alcalde de Barcelona no se plante y no sea capaz de reclamar las inversiones que la ciudad necesita”, ha afirmado Sirera, que ha añadido que “Barcelona necesita un alcalde como Pasqual Maragall, y Collboni no le llega ni a la suela de los zapatos”.

Sirera apunta también a la Generalitat, por falta de previsión. “Como están tan obsesionados en resolver los problemas personales-juridicos de Puigdemont, Junqueras y de todos los presuntos terroristas que hirieron a policías, cortaron vías del AVE o rodearon el aeropuerto del Prat, se olvidan de los problemas de los ciudadanos y de las empresas”, ha denunciado.

Daniel Sirera ha calificado de “impuesto revolucionario a los constructores” la reserva del 30 por ciento para vivienda pública que implantó Ada Colau y que Collboni aún no ha derogado. Por otro lado, sobre el retorno de las empresas a Cataluña, el dirigente del PP considera que no volverán hasta que no haya un cambio de gobierno en la Generalitat. “Uno de los partidos que provocó la inseguridad jurídica sigue gobernando”, ha recordado. En referencia a la gobernabilidad municipal, el popular ve “muy cerca” un pacto entre PSC y ERC, a pesar de que “Collboni puede gobernar con diez concejales si trabaja y pacta con todos los partidos”. Sin embargo, le preocupa que cuando se trata de pactar “Collboni siempre ponga la ciudad de Barcelona al servicio de Pedro Sánchez y de los intereses del PSC”.