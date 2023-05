De tener un futuro laboral a tener que acudir a Cruz Roja: la historia de Ernesto

Ernesto era una persona emprendedora y propietario de diferentes agencias de viajes hasta que la pandemia de la Covid-19 llegó y se quedó sin trabajo. Cuando fue a pedir la ayuda del paro, se encontró con una sorpresa con la administración: no tenía acceso a ninguna ayuda. Después de hacer varias visitas en la mutua y no tener respuesta empezó a sobrevivir sin ningún ingreso.

**ESCUCHA ARRIBA LA CRÓNICA DE JOAN GUAL GODÓ**

Tres años más tarde y después de gastar todos sus ahorros, se encontró en una situación insostenible, no tenía trabajo, se quedó sin piso y no tenía dinero ni para pagar la alimentación. Pero por suerte, Cruz Roja se interpuso en su camino para ofrecer sus servicios y ayudar a Ernesto, que en ese momento no disponía de ninguna ayuda. Este, agradece y valora muy poisitivamente el seguimiento que ha recibido y recibe por parte de la entidad sin ánimo de lucro.

Ernesto tiene 63 años ahora, y a pesar de que no ha encontrado trabajo, cuenta con diferentes ayudas que lo permiten tener los recursos básicos para vivir, siempre con el apoyo del ONG Cruz Roja.