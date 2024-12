Lleva a su abuela a comer sushi en Barcelona y su forma de cogerlo cautiva a todo el mundo: "Los trucos de la yaya"

En el mundo de las redes sociales, un vídeo puede convertirse en viral por la razón más inesperada. Y eso es precisamente lo que le ha sucedido a Sergi, un joven que compartió en su cuenta de TikTok un entrañable momento familiar: un almuerzo con su abuela en un restaurante de sushi en Barcelona. Sin embargo, lo que parecía ser un simple gesto cotidiano ha capturado la atención de miles de usuarios debido a la forma tan singular en la que la abuela, conocida cariñosamente como "la yaya", se enfrenta al reto del sushi.

El título del vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, no deja lugar a dudas sobre la admiración de Sergi hacia su abuela: "Los trucos de la yaya". En el clip, se puede ver a la mujer mayor, con toda la naturalidad del mundo, usando cuchillo y tenedor, como si estuviera comiendo una tortilla española o cualquier otro plato tradicional de la cocina española. Nada de palillos. Lo más sorprendente llega cuando, ante la dificultad de cortar un trozo de sushi, la señora pide a otro miembro de la familia una navaja para poder acceder a un cuchillo y, con mucha destreza, corta la pieza de sushi a la mitad antes de llevarla a su boca.

El gesto de la abuela ha desatado un torrente de risas y comentarios en TikTok. Muchos usuarios han compartido su identificación con la señora, alegando que también prefieren los cubiertos tradicionales a los palillos a la hora de comer sushi. "Literalmente soy tu abuela comiendo sushi porque no sé usar los palillos y no me escondo", comenta una usuaria, mientras otra se ríe diciendo: "Tú sí que sabes... enseñando a comer bien el sushi".

La relación con la comida japonesa en España ha ido evolucionando con el paso de los años, y aunque el sushi se ha convertido en un manjar popular, no todos se sienten cómodos utilizando los palillos. De hecho, es común encontrar en las mesas de restaurantes de sushi a comensales que, al igual que la yaya de Sergi, prefieren manejar el cuchillo y tenedor para no enfrentarse al desafío de los palillos.

Lleva a su abuela a comer sushi

No es solo el acto de usar cubiertos lo que ha cautivado a los internautas, sino la actitud tan desenfadada y natural de la abuela. En un momento donde las redes sociales se llenan de personas que buscan impresionar con sus habilidades o poseer una imagen idealizada, la abuela de Sergi demuestra que comer es algo simple, genuino y sin pretensiones. A ella no le importa lo que los demás piensen; lo importante es disfrutar de la comida.

Cargando…

La publicación también ha tenido un efecto positivo en los más jóvenes, quienes a menudo se sienten atraídos por la modernidad y el exotismo de la comida asiática. Muchos de ellos comentan en tono jocoso sobre cómo sus abuelas, al igual que la yaya de Sergi, jamás se habrían atrevido a utilizar los palillos. "Dile que se puede comer con la mano", sugiere uno de los usuarios.

Este tipo de vídeos, que reflejan momentos cotidianos y entrañables de la vida familiar, han encontrado en TikTok una plataforma perfecta para conectar con una audiencia amplia y diversa. En este caso, la interacción con la abuela de Sergi ha superado la barrera de lo generacional y ha conseguido unir a personas de distintas edades a través de un gesto tan simple como comer. En cuestión de horas, el vídeo alcanzó una gran difusión, generando no solo risas, sino también una reflexión sobre la diversidad cultural y el impacto de las tradiciones familiares en la vida cotidiana.

Al final, lo que verdaderamente queda del vídeo de Sergi no es solo la forma en que su abuela come el sushi, sino el amor y respeto que transmite a través de su comportamiento tan auténtico. En un mundo donde a menudo se valora más la apariencia que el contenido, este sencillo gesto ha sido un recordatorio de que lo importante es disfrutar de lo que uno tiene, sin importar las normas impuestas por los demás.