El transporte lidera las subidas de precios en 2026 y pone a prueba el bolsillo de los ciudadanos catalanes

El año 2026 ha comenzado con las habituales actualizaciones tarifarias y de precios en múltiples sectores. Aunque se mantendrán las bonificaciones, el transporte público experimentará subidas, al igual que los peajes y los servicios de taxi. En contrapartida, las pensiones y los salarios de los funcionarios se han revalorizado, mientras que el salario mínimo interprofesional (SMI) empieza el año prorrogado, a la espera de un nuevo acuerdo con los agentes sociales.

El transporte, el sector más afectado

A partir del 15 de enero, el precio de las tarifas del transporte público se encarecerá una media del 3,5%. La T-Jove pasará a costar 45,5 euros por trimestre, mientras que la T-Usual de una zona costará 22,8 euros al mes. El mayor incremento lo sufre el billete sencillo, que sube un 9,43% hasta los 2,90 euros. Por su parte, la T-casual de una zona se situará en 13,00 euros.

ACN

La bajada de bandera subirá a 2,80 euros, y la tarifa T4, que conecta el puerto de Barcelona y el aeropuerto, se fijará en 46 euros. En Barcelona, el servicio de Bicing también registrará un aumento del 15% en el precio por viaje, aunque las suscripciones se mantendrán sin cambios.

En cuanto a las carreteras, los cuatro peajes de las autopistas de la Generalitat se encarecerán alrededor de un 3%. La tarifa de los túneles de Vallvidrera subirá un 2,99% en hora punta, hasta los 5,28 euros, mientras que el túnel del Cadí aumentará un 2,82%, alcanzando los 14,56 euros para los no residentes en las comarcas bonificadas.

Servicios, cesta de la compra y suministros

A partir del 1 de marzo, las tarifas aeroportuarias de Aena subirán un 6,44% tras años de congelación, situándose en 11,03 euros por pasajero. Aunque este coste lo asumen las aerolíneas, la subida podría repercutir en el precio final de los billetes de avión. El mayor encarecimiento se dará en servicios como el estacionamiento, con un alza del 12%.

En la cesta de la compra, el producto que más destaca por su encarecimiento son los huevos, que en noviembre ya se habían disparado un 20,8% interanual. Según los datos, se trata de la segunda cifra más elevada de los últimos veinte años. También habrá que prestar atención al precio del café, que era un 14,4% más caro que el año anterior. En cambio, el azúcar mantiene su tendencia a la baja con una reducción del 10,4%.

Respecto a los suministros del hogar, se presenta una situación mixta. El Gobierno calcula que los hogares verán su factura eléctrica reducida un 4,7% en 2026 gracias a la caída del coste de la energía y el impulso de las renovables. En cambio, las tarifas de agua potable suministrada por Aigües de Barcelona subirán un 2,9%, lo que supondrá unos 0,40 céntimos más al mes en el recibo.

Finalmente, la tasa de residuos en el área metropolitana se encarecerá un 3% en línea con el IPC. Por su parte, la OCU ha calculado que los servicios de telefonía e Internet de las principales operadoras registrarán incrementos de entre el 3% y el 4%.

Vivienda, salarios y pensiones: un panorama mixto

La actualización de los alquileres dependerá de la fecha del contrato. Los firmados tras la ley de vivienda de 2023 se regirán por el Índice de Referencia (IRAV), que en noviembre fue del 2,29%. Los anteriores podrán aplicar la subida pactada, generalmente el IPC, que se situaría en el 3%. Así, un alquiler de 900 euros podría encarecerse entre 20 y 27 euros mensuales.

En el ámbito de las hipotecas, se prevé estabilidad. El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés en el 2% por cuarta vez consecutiva. El euríbor, por su parte, se situó en el 2,21% en noviembre y se espera que se estabilice, evitando así incrementos sobrevenidos en las hipotecas variables.

En materia de ingresos, las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% de acuerdo con el IPC, lo que supone un aumento medio de unos 570 euros anuales en las de jubilación. Los salarios de los funcionarios subirán un 2% en 2026, y el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), utilizado para fijar prestaciones sociales, lo hará un 3%.

La nota discordante la pone el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que arranca el año 2026 prorrogado en los 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Su actualización definitiva queda pendiente hasta que el Gobierno alcance un acuerdo con los sindicatos y la patronal para aprobar un nuevo real decreto.