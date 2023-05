El suicidio es una de las principales causas de fallecimiento entre jóvenes de 15 a 29 años

El suicidio ya es una de las principales causas de fallecimiento entre jóvenes de 15 a 29 años. En esto se ha centrado la 85.ª edición del Fòrum Social Pere Tarrés, que ha concienciado de la necesidad de romper el estigma y encontrar estrategias de detección y prevención.

Francisco Villar, Doctor en psicología y especialista en conducta suicida de menores, ha detallado en el acto organizado por la fundación Pere Tarrés que los jóvenes tardan entre 6 y 12 meses a hacer la primera tentativa suicida desde que tienen el primer pensamiento.

Escucha la crónica de Mireia Alfocea

En el acto, el doctor Villar ha analizado varias causas que pueden llevar a un joven a suicidarse. Entre ellas destaca un “profundo dolor”; una “desesperanza por no ver ninguna salida de este dolor”, una “falta de vinculación con el otro y verse como una carga para su propia familia y el entorno”, así como “tener acceso al suicidio y no tener miedo”. Villar ha insistido sobre todo al hacer preguntas directas a los jóvenes sobre su estado emocional, cosa que puede hacer todo el mundo.

En este sentido, el Doctor ha enfatizado en el hecho de hacer un buen acompañamiento en la primera fase, para reducir la capacidad de suicidio y las autolesiones, tal y como ha explicado al acto. “Si yo pienso que me quiero matar y no me atrevo, si hago una tentativa tengo más posibilidades que si no lo he hecho, como en cualquier cosa la capacidad aumenta a base de práctica”, ha alertado, “tenemos que acompañar a los jóvenes antes de que esto pase”.

La influencia de las redes sociales no ha pasado desapercibida. Varios expertos comparten la opinión que hay que revisar ciertos contenidos que pueden ser perjudiciales para los jóvenes.



Un Caso Real

Una niña de 12 años ha resultado herida grave este miércoles al caer de la terraza de un segundo piso en Maçanet de la Selva. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora los hechos, que no se descarta que puedan responder a un intento de suicidio. La niña ha sido ingresada en la Vall d'Hebron con heridas en las piernas y en las caderas, pero está estabilizada. Los hechos han tenido lugar hacia las seis y media de la tarde en la avenida Cataluña, ante el cementerio viejo.

La alcadesa del municipio ha explicado que la niña estaba en tratamiento psicológico y que meses atrás ya habría hecho otro intento de suicidio. También ha explicado que se ha avisado del accidente al instituto donde cursa estudios la niña, si bien aparentemente no había ninguna situación de bullying o acoso en el centro educativo.