Hoy la gasolina ya es más barata (y lo será aún más a mediados de semana): te explicamos por qué esperar

A pesar de esta notable rebaja inicial, el sector de las estaciones de servicio asegura que el descenso no ha terminado.

Tras semanas con los precios disparados, este domingo ha supuesto un punto de inflexión para los conductores. La entrada en vigor de la rebaja del IVA al 10% en los hidrocarburos se ha trasladado de forma inmediata al precio final del combustible. La gasolina 95 ha experimentado una caída de casi 20 céntimos, pasando de una media de 1,812 €/litro el sábado a 1,62 € el domingo. Por su parte, el diésel también ha registrado un descenso significativo, de 1,94 € a 1,79 € por litro, mientras que el gasoil agrícola ha bajado de 1,59 € a 1,48 €.

Desde la Agrupació Catalana d’Associacions d’Estacions de Servei confirman esta previsión.

La bajada se acentuará a mitad de semana

A pesar de esta notable rebaja inicial, el sector de las estaciones de servicio asegura que el descenso no ha terminado. La clave se encuentra en el ritmo de suministro, ya que muchas gasolineras todavía están vendiendo el combustible que adquirieron antes de la aplicación de las nuevas medidas fiscales. Se espera que, a medida que los depósitos se renueven con carburante más barato, los precios experimenten una nueva caída a partir de mitad de semana.

Desde la Agrupació Catalana d’Associacions d’Estacions de Servei confirman esta previsión. Explican que los consumidores notarán la bajada de forma más clara en los próximos días, coincidiendo con la llegada del nuevo combustible. El proceso, señalan, no es inmediato porque depende directamente del estoc disponible en cada estación de servicio.

Incertidumbre en el mercado internacional

Pese al optimismo generado por la rebaja fiscal, existe un factor que podría alterar este escenario: el precio del petróleo en los mercados internacionales. La volatilidad del barril de Brent, fuertemente condicionada por la situación geopolítica global, tiene la capacidad de influir en los precios en cualquier momento. Esto implica que, aunque las medidas fiscales ofrezcan un alivio, la evolución a largo plazo del coste del combustible sigue dependiendo de factores externos difíciles de controlar.