La Generalitat encarga un informe para rescindir el contrato a la empresa coordinadora de las oposiciones

En una rueda de prensa posterior al Consell Executiu, Plaja ha explicado que la Generalitat ha encargado un informe a los servicios jurídicos para rescindir el contrato de la empresa encargada de controlar la logística de los exámenes de oposiciones de este sábado, que tenía asignada la coordinación de otros procesos selectivos, pero que la Generalitat "no permitirá" que vuelva a asumir estas funciones.

"La Generalitat no permitirá que vuelva a asumir unas funciones para las que ha quedado sobradamente demostrado que no puede llevar a cabo con la rigurosidad y profesionalidad requerida", ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de las incidencias ocurridas.

"La empresa ha tenido la decencia de no presentar ninguna factura", ha dicho Plaja, quien ha explicado que el coste de organizar esta y otras dos macrooposiciones más este año asciende a 1,4 millones. Plaja ha negado que una hipotética rescisión del contrato afecte al calendario de futuras pruebas y ha asegurado que las pruebas que no tengan relación con las de este fin de semana no se aplazarán.

La portavoz del Govern también ha pedido perdón a los opositores en nombre de la Generalitat y ha admitido que el cese de la ya exdirectora general de Función Pública Marta Martorell se explica porque "la supervisión y el control" a la empresa ha fallado.

Sin embargo, Plaja ha asegurado que "no se plantea" la dimisión de la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y ha dicho que comparecerá tan pronto como sea posible.