La farmacia más antigua de Barcelona abrió puertas en 1.561

La farmacia más antigua de Barcelona la encontramos la calle de Sant Pere Més Baix y se trata de la Farmacia 1.561. Fue fundada por el Doctor Padrei en el siglo XVI y en 1.894 fue reformada, hasta ahora. Su actual propietario es Marc Hernández y en Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con él para conocer la historia de la farmacia.

La farmacia se fundó en 1.561 pero Marc nos explica que "está aquí desde 1.714 pero su licencia es de 1.561". Además no ha ido pasando de generación en generación. Marc apunta que "yo no vengo de familia de farmacéuticos pero siempre había tenido vocación". Trabajaba para una farmacia y al final decidió montar la suya propia. Confirma que "cuando la vi, me encantó y el tema de que sea una farmacia emblemática es un valor añadido".

Aunque esta farmcia tenga tantos años, no se ve tan antigua. Marc explica que "tiene algunos elementos antiguo que son los que se conservan de la reforma del 1.894".Sorprendentemente, no solo va gente mayor a esta farmcia, también va la gente del barrio de clase trabajadora. "Es un poco centro social porque se encuentran aquí, van a comprar y hacen su recorrido" aunque los turistas también entran a comprar por su estética.

Marc insiste en que es la farmacia más antigua ya que "es un factor diferencial que se tiene que dar a conocer". Por este motivo, esta farmacia ha salido en televisión y en algunas guías turísticas.