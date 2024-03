Collboni pierde la cuestión de confianza y reta a la oposición a proponer otro alcalde para Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha perdido la cuestión de confianza a la que se ha sometido en un pleno extraordinario este miércoles para aprobar los Presupuestos de 2024, y ha retado a la oposición a acordar un alcalde alternativo.

En la votación, que se ha hecho de manera nominal (cada concejal ha votado en voz alta), ha contado con el apoyo de sus 10 ediles del PSC y los cinco de ERC, y el rechazo de los concejales de Barcelona en Comú, Junts, PP y Vox, que han sumado 24 (han faltado dos concejales) frente a los 15 que el PSC alcanza con los republicanos.

Ahora se abre un período de 30 días en los que la oposición puede tratar de acordar un alcalde alternativo; si no lo hace, las cuentas se aprobarán automáticamente cuando acabe este plazo: el 2 de mayo.

Pese a tramitarse en la Comisión de Economía extraordinaria en febrero con los votos de ERC y Barcelona en Comú, los Presupuestos no superaron el último trámite en el pleno del 22 de marzo, y Collboni anunció que se sometería a una cuestión de confianza para poderlos aprobar.

El alcalde socialista no es el primer edil que recurre a este mecanismo para aprobar las cuentas sin tener los apoyos suficientes: la última fue la exalcaldesa y líder de Barcelona en Comú, Ada Colau, que lo hizo dos años consecutivos durante su primer mandato (el máximo de veces permitidas), en 2017 y 2018.

El exalcalde y líder de Junts, Xavier Trias, también planteó este procedimiento en noviembre de 2013, cuando el pleno municipal no apoyó su propuesta de presupuestos para 2014, que quedó aprobada de manera automática 30 días después.

Collboni defiende el presupuesto y dice que el gobierno será "más fuerte"

El alcalde, que ha tomado la palabra al final del pleno, ha defendido que en los últimos meses ha llegado a acuerdos y ha asegurado que su compromiso es seguir gobernando. "Soy un alcalde progresista que hará políticas progresistas", ha dicho añadiendo que la voluntad es de hacer acuerdos transversales. En este sentido, no ve "excluyente" que sea un gobierno progresista y que se pueda realizar acuerdos con otros grupos.

Collboni ha explicado que si se ha alcanzado un acuerdo con ERC y no con los comunes es porque con los republicanos han hablado de presupuesto y después lo harán de gobierno mientras que con BComú la orden que ponían los de Colau era inverso. Así, el alcalde ha afirmado que Barcelona tendrá presupuesto en primavera y entonces el gobierno será "más fuerte". "Ahora toca seguir avanzando", ha dicho. En esta línea ha apuntado que se ampliará el gobierno.

Los republicanos han reiterado, como ya han venido haciendo estos días, que el acuerdo presupuestario pactado con los socialistas es un buen acuerdo.

El concejal Jordi Castellana ha explicado que ERC ha trabajado "a todos los niveles", sea desde el gobierno o desde la oposición, y ha apuntado que lo que les mueve es "aprobar presupuestos útiles" y "Barcelona".

"Hemos votado presupuestos de Trias y de Colau y hoy votamos los de Collboni", indicó Castellana, quien negó que se haya asociado gobierno y presupuestos. "Hemos hablado de presupuestos y contenido", remachó. Sin embargo, fuentes republicanas niegan que se tenga un pacto de gobierno en Barcelona.

TriasxBCN y BComú constatan el "fracaso" del gobierno

TriasxBCN, BComú, PP y Vox han votado en contra de la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. Xavier Trias cargó contra Collboni y le atribuyó el "fracaso" de haber llegado hasta este punto.

"Usted ha jugado en las sillas", le reprochó. Según Trias, la situación evidencia "el aislamiento" del alcalde y le ha pedido que "reflexione". "¿Qué harán a lo largo del mandato, seguirán haciendo prórrogas?", se ha pedido. "Un gobierno debe ser fuerte y tener la fuerza suficiente y hoy demuestran que es un gobierno débil", le ha dicho Trias, quien ha sugerido que Collboni está "a las órdenes del señor Isla y de Sánchez", algo que "perjudica Barcelona.

La presidenta de BComú, Ada Colau, también ha criticado al alcalde por haber renunciado a las mayorías posibles a las que podía optar por aprobar el presupuesto. También ha defendido la postura de los comunes de negociar la entrada en el gobierno antes de votar las cuentas porque "sería extraño dar un cheque en blanco".

Aún sobre la gobernabilidad, indicó que es un "secreto a voces" que entre ERC y el PSC no sólo hay un pacto por los presupuestos sino también para gobernar juntos. "Digamos las cosas como son", ha afirmado en el pleno.

En declaraciones a los medios tras la sesión, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha celebrado que Collboni haya anunciado la ampliación del gobierno porque así se ha constatado que las negociaciones con ellos eran "fake" y que con ERC no sólo se habló de presupuesto. Sanz ha exigido que si existe un pacto con ERC se conozca antes de las elecciones catalanas. "Queremos que se sepa", ha reclamado.

Sobre si ve posible seguir negociando, Sanz ha dicho que ellos tienen la mano tendida y que es Collboni quien ha elegido una propuesta minoritaria que no le ha permitido ni aprobar el presupuesto ni la cuestión de confianza. "En las próximas semanas veremos si hay gestos", concluyó.

PP y Vox, también en contra

Por su parte, el presidente del grupo municipal del PP, Daniel Sirera, recordó que los populares le invirtieron alcalde y que Collboni habría optado por negociar los presupuestos con todos los grupos.

Sin embargo, no ha sido así, se ha quejado Sirera, quien ha indicado que el PP ha sido el único grupo que no ha pedido entrar en el gobierno. "Para nosotros lo importante no es cambiar de sillas sino cambiar de políticas", señaló. También dijo que es "probable" que el presupuesto se apruebe dentro de un mes, pero reiteró que no es lo que necesita la ciudad.

En una nota de prensa tras Collboni anunciara lo plenario que se ampliará el gobierno más adelante, el PP ha acusado a Collboni "de entregarse al separatismo". Vox también ha votado en contra de la cuestión de confianza y cree que "poco va a cambiar".