Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva: "Quien nos quiera ganar va a tener que sudar"

El CF Lorca Deportiva afronta en las dos próximas jornadas, dos partidos en casa que deben servir para volver a la senda de la victoria y retomar sensaciones positivas tras la derrota 3-0 ante el CD Extremadura.

El equipo lorquino, rompía el pasado domingo una racha de cinco partidos sin perder, y lo hacía de forma contundente y dejando negativas sensaciones en defensa.

CF Lorca Deportiva Derrota del CF Lorca Deportiva ante el CD Extremadura

Dos 'finales' en casa para levantarse

Pese al resultado, el técnico Sebas López ha asegurado que la derrota "no nos va a tambalear" y ha enfocado el futuro inmediato en los dos próximos compromisos en casa, que ha calificado como "finales". "Ahora vamos a una final contra el Jerez", ha afirmado con contundencia, lanzando una advertencia clara a sus futuros rivales.

Sebas López ha compartido su particular filosofía sobre este tipo de derrotas: "Prefiero perder 3-0 un partido, que no tres partidos 1-0". Ha recordado que el equipo ya se sobrepuso a un resultado adverso esta temporada, como la derrota por cuatro goles en Jaén, y se ha mostrado seguro de que volverán a hacerlo, apelando a los valores del vestuario.

CF Lorca Deportiva Los jugadores del CF Lorca Deportiva, celebrando un gol en casa

La igualdad de un 'grupo privilegiado'

El entrenador ha restado dramatismo al resultado, recordando que aún quedan nueve jornadas y que la igualdad es máxima en la categoría. "Entiendo que después de este resultado se pueda generar dudas, pero nos hemos levantado antes, vamos a estar ahí, seguros, compitiendo", ha declarado.

Finalmente, ha reivindicado la identidad del club y la dificultad de la competición. "No somos el Real Jaén, no somos el Extremadura, somos el Lorca Deportiva", ha subrayado, destacando que su equipo debe basar su fuerza en "la humildad, el respeto y el trabajo" para seguir compitiendo en lo que considera un "grupo privilegiado y, a la vez, muy complicado".

Este domingo 8 de marzo, el primer rival de los dos consecutivos en casa será el Xerez CD. El partido se jugará a las 18.00 horas y posteriormente, el domingo 15 de marzo, recibirá al CD Estepona.