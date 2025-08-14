El Ayuntamiento de Barcelona activa la fase de alerta diurna por calor intenso

El Ayuntamiento de Barcelona tiene previsto activar la fase de alerta diurna por calor intenso este jueves, cuando el pico de calor llega a la ciudad con temperaturas que pueden superar los 34 grados durante el día.

Ante el peligro "alto" para la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, se activa la fase de alerta. La activación implica el despliegue de equipos de calle y la puesta en marcha de una serie de acciones preventivas.

Así, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB), en coordinación con el servicio de Protección Civil municipal y en colaboración con Cruz Roja, ha activado un operativo específico en la calle para informar a personas en situación de vulnerabilidad sobre los refugios climáticos y repartirles gorras y cantimploras de agua.

Activación de la alerta por intensidad nocturna y diurna

fase de emergencia activada

La fase de alerta se sitúa entre la 'preventiva' y la 'de emergencia'. En el caso de la fase de alerta, el CUESB, como refugio climático, puede habilitar una sala de espera con climatología de confort y fuente de agua para personas y valorar la conveniencia de establecer un operativo específico en la vía pública durante la franja más calurosa del día dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y personas sin hogar.

El operativo, en coordinación con los servicios de espacio público, informa a la población de la existencia de la red de refugios climáticos y de otras medidas de prevención. En caso de detectarse alguna persona que pueda estar en riesgo se avisará al 061 o bien al 112 y, en su caso, se procederá a un acompañamiento de esta persona hasta un centro de acogida climatizado como puede ser el propio CUESB.

Si la situación escala a fase de emergencia, aparte de las actuaciones ya previstas, el CUESB puede activarse también como lugar de pernocta. Esta nueva alerta por calor diurno se añade a la Emergencia Calor Intensa por noches tórridas del Plan Calor que se mantiene activa (pasando hoy de alerta a emergencia) y que fue activada el 8 de agosto.

sms a personas vulnerables

Esta fase se activa cuando las temperaturas se contemplan por encima de los 28 grados durante la noche. El cambio de fase comporta que el CUESB estará dispuesto a todas las señales de alerta emitidas por la Guardia Urbana y los avisos procedentes de varias a fuentes por si es necesario realizar desplazamientos.

En el contexto de esta emergencia, el CUESB sigue enviando SMS a personas usuarias de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona identificadas como personas en situación de vulnerabilidad. El consistorio recuerda que el exceso de calor y el calor sostenido tienen efectos negativos probados sobre la salud de las personas, especialmente en situación de vulnerabilidad, bebés o personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica.