La advertencia de un edificio de Barcelona a un vecino por lo que ha hecho en el patio comunitario: "Entérese"

A nadie se le escapa que cuando vivimos en una comunidad de vecinos, es decir, en un edificio con muchas plantas y pisos, ocurren situaciones surrealistas. Nos pueden ocurrir a nosotros o a ellos, pero, sea como sea, siempre resulta en un altercado digno de un guion de película.

Por eso, se crearon series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, para reflejar esta situación de comunidades vecinales en donde todo se va de madre y acaba enfangado. Problemas puede haberlos de todo tipo aunque, si uno se para a reflexionar, se da cuenta de que suelen ser por minucias.





Que si has dejado tendida la ropa mojada que me ha manchado a mí, que si no tiras bien la basura... Pueden ser millones de cosas que hagan que tengas algún que otro altercado con tu vecino. Y aunque suelen pasarse por alto, hay veces que estas rencillas se hacen manifiestas y se convierten en todo un enfrentamiento en el edificio.

Es lo que ha pasado en esta comunidad de vecinos de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, por lo que uno de ellos hace en el patio comunitario. Una historia que ha recogido la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos.

Lo que hace en el patio por lo que le critican sus vecinos

Como te decíamos, es la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos quien contaba esta historia. Y es que en esta comunidad de Barcelona hay un vecino un tanto rebelde que ha hecho algo en el patio de todos por lo que le han llamado la atención.

De hecho, el resto ha puesto una nota en el ascensor para llamar su atención y contándole por qué lo que hace no está bien. "Al mal vecino: compre usted un cenicero" comenzaba diciendo esta nota.

"El patio de luces no es lugar donde tirar sus colillas. Me ha quemado la ventana y por ende el tejadillo del entresuelo. ¡Entérese!", decía esta nota. No sabemos si al final el vecino rebelde ha tomado nota de lo que ha ocurrido y no lo ha vuelto a hacer, o, por el contrario, lo ha hecho con todavía más ahínco.

Sea como sea, lo que está claro es que hay que ser civilizado cuando se convive con otras personas, porque todos tenemos que cumplir con una serie de normas de respeto.

Le nombran presidenta de su comunidad de vecinos en Barcelona y alucina con su primera tarea

Si en esas series como Aquí no hay quien viva o La que se avecina había una figura fundamental en torno a la que giraba todo, esa era la del presidente de la comunidad. Esa figura de autoridad dentro del edificio que, entre otras cosas, siempre "se come marrones".

Es por eso que, en la vida real, no se suele querer que te toque ser presidente. Y si no que se lo digan a Cris, una joven de Barcelona a la que le ha tocado ser la presidenta de su comunidad. Fue a su primera reunión, y alucinó con lo que le tocaba hacer nada más llegar.

Y es que había un problema con los balcones, que tenían que reparar y aprobar entre todos una derrama. Lo que no esperaba es que ella tuviese que aprobarla y, por tanto, su precio, pidiendo un préstamo al banco. Al principio le dijeron que serían 8.000 euros, una cifra que subió hasta los 10.000 euros.





"Dime que no. Entonces, ¿mil por casa? No todo el mundo tiene 1.000 euros en su casa, yo pregunto. Sé que es indiscreto, pero está a punto de darme una crisis de ansiedad" decía Cris con muchísimo humor.

Al final, aprobaron la derrama y, de hecho, se llevó la amistad de sus vecinas, con las que quedó para el próximo día para ir a visitar juntas el tejado.