"Estábamos al lado de la boya y una moto acuática nos pasó por encima"

Llega el buen tiempo y, con él, la temporada de submarinismo para los que aprovechan para practicarlo en verano. Un deporte divertido pero que también tiene ciertos riesgos. Por este motivo se ha lanzado la campaña 'Bajo la boya hay una vida', con el objetivo de concienciar a la gente que navega de que debajo de algunas boyas, hay submarinistas.

En el Inforamtiu del migdia de COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con David Martínez, submarinista de la federación A.E.S Neptuno. Nos ha explicado que cuando se prepara para meterse al agua, con todo el equipamiento, también lleva con él una boya y dos banderas, una roja y otra azul. David ha apuntado que "la bandera roja es que están haciendo actividades acuáticas y la azul es más específica para la pesca submarina que es con apnea". De este modo, señaliza en qué zona está él.

David se queja de que en verano, con los turistas, no se explica bien la normativa y la gente no la tiene en cuenta, hecho que puede ocasionar accidentes graves. Él mismo, pasó por una mala situación mientras hacía submarinismo en Begur: "Estábamos al lado de la boya y pasó un turista con un kayak. A mí me dio en la cabeza y en la pierna, a mi compañero en la espalda". Asegura que le explicaron al turista que tenía que estar a 25 metros de la boya per no les hizo caso. Después de haber sido golpeados por el kayak, "nos pasó por encima una moto acuática".

David y su compañero tuvieron suerte, pero hay muchos submarinistas que sufren accidentes como este e incluso peores. David nos ha explicado el caso de su amigo: "un barco dejó el modo automático y no estaban atentos. Mi amigo gritaba, no lo escucharon y le dieron". Apunta que "le dieron unos cuantos puntos en la espalda y la pierna casi no la salva".

Aunque las embarcaciones con motor, entre otras, no sean conscientes de la normativa, la federación de submarinistas aconseja que no se vaya solo ya que, en casos de emrgencia, es mejor estar acompañado.