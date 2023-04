"La responsabilidad ética de la IA es de las personas"

El mundo de la Inteligencia Artificial esté en alza desde hace tiempo, pero ha crecido de forma exponencial uno o dos años atrás. En COPE catalunyai Andorra hemos hablado con Albert Sabater, director de l'Observatoriper l'Ètica de l'Intel·ligència Artificial de Catalunya, para reflexionar sobre la faceta ética de la IA.



"Quien tiene la responsabilidad ética son las personas", apunta Sabater. Somos nosotros los que tenemos que hacer un uso responsable de las tecnologías y de la Inteligencia Artificial. Se puede intentar establecer ética en el software, pero nosotros, los humanos, debemos hacer un uso responsable. "Hay que mantener la autonomía como personas, ser sostenible y no usar más recursos de los necesarios" añade Albert Sabater. La tecnología no nos debe de obligar a dejar de ser personas.



La regulación de la tecnología se debe a que haya preocupaciones sobre el uso que se pueda hacer, y no por qué se quiera prohibir. "Hablamos de cuestiones que afectan a nuestros derechos", explica Sabater. En términos futbolísticos, no se trata de sacar una tarjeta roja y expulsarlo, sino de sacar una tarjeta amarilla y advertirlo.



En un futuro, la cuestión dejará de ser tecnológica para pasar a ser económica. La parte social también va a jugar un papel muy importante, ya que va a ser clave "la adaptación que tengamos como personas" y hay que intentar evolucionar de manera responsable.



Se está hablando de la privacidad de los datos, y que pueda haber la opción de poder borrar el rastro que dejamos al usar estas tecnologías. "Estamos en un punto que debemos mejorarlo para poder usarlo como herramienta productiva". Hay que tener en cuenta que es una "herramienta y hay que saber que no se puede jugar, que es muy poderosa" y puede generar temores y usa datos sensibles a nivel personal.