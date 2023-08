¿Es obligatorio un seguro para la bicicleta?

La Federación Catalana de Ciclismo (FCC) alerta que la mayoría de ciclistas que salen a pedalear por las comarcas gerundenses lo hacen sin tener el seguro necesario.

La ley especifica que todos aquellos que hagan "práctica deportiva" tienen que tener esta cobertura, que incluye la responsabilidad civil hacia terceros en caso de accidente.

Desde la Federación lamentan que mucha gente no se gasta los 120 euros el año -la más cara- para poder salir "con tranquilidad los 365 días del año". Por eso, hacen un grito a federarse o bien a contratar una por su cuenta. "La gente no es consciente que en caso de que pase algo tendrán que responder ellos, si no la tienen", señala el gerente de la federación a Girona, Carles Ferrer.

El caso es que a nivel usuario, el tema de la práctica deportiva se refiere a estar federado, un seguro para la bicicleta no es obligatorio "aunque es muy recomendable" nos explica la directora de personas, comunicación y sostenibilidad de Línea Directa, Mar Garre "muchas personas que usan la bicicleta de forma asidua no piensan en un seguro que te puede costar unos 30 euros al año y, en caso de accidente, te va a ayudar y cubrir" dice Garre.

Además, Ferrer recuerda que ha habido un incremento "muy importante" los últimos años de usuarios a la carretera, en buena parte por la afición que se ha creado desde Girona. Todo y este aumento, las licencias federativas son alrededor de las 2.400 e incluso, han disminuido después de la pandemia.

Hay que tener en cuenta que el coronavirus hizo que mucha gente se federara puesto que era una de las condiciones impuestas por el Gobierno para poder salir a hacer deporte.

La realidad, pero, es que muchos de los ciclistas que pedalean por las carreteras gerundenses lo hacen sin ninguna cobertura y en algunos casos, señalan desde la federación, puede ser por desconocimiento. "Es por su propio bien, pero también para poder ir tranquilos y no es el coste que supone", destaca el gerente de la gerundense.





Una revisión médica

Entre los requisitos que pide la Federación de Ciclismo a sus miembros es de hacerse una revisión médica completa para asegurarse que están preparados para salir a hacer la actividad que tienen planificada o la que los gustaría hacer.

En este sentido, Ferrer explica que mucha gente ve profesionales establecidos en Girona que hacen entrenamientos con sus equipos e intentan hacer las mismas rutas sin tener las capacidades físicas. "Es un requerimiento para velar por su salud. A veces te encuentras en la contradicción que mucha gente se atreve a lanzarse a hacer el mismo que los profesionales pero sin las condiciones que hacen falta", remarca.

La realidad es que la ciudad de Girona es, desde hace tiempo, un polo de atracción de ciclistas profesionalesy semi-profesionales muy importante. Esto ha disparado el interés por la bicicleta y, de hecho, fue uno de los temas de debate en las últimas elecciones municipales en la ciudad.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado