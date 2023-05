Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'akltres, hem tractat els següents temes:

Organitzar una boda no és fàcil sobretot després de la pandèmia perquè tot allò que es va ajornar ara comença a posar-se en marxa. Tenim el programa d'avui a la Carolina Giménez que es casa d'aquí poc.



- Quan et cases?

Aquest pròxim mes de juny.



- Quan vas començar a preparar la boda?



Vaig començar la primera setmana de febrer perquè ens van prometre l'última setmana de gener, és una boda exprés.



- T'ha costat organitzar-ho en tan poc temps?



Sí que és veritat que tinc coneguts que trigat almenys un any i mig en organitzar el seu casament i tot em deien el mateix, que els últims quatre mesos és quan ho acabes de perfilar tot i comences a tancar tots els detalls. En el meu cas han estat cinc mesos, tot plegat una mica més intens, però no ha estat molt diferent, primer de tot vam tancar el lloc i l'església i tot va fluir sol, no ha estat tan complicat.