Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Las agresiones a funcionarios son cada vez más frecuentes, de entrada a los vigilantes del metro. Pero, si hablamos de presiones, los funcionarios que trabajan en ellas también reciben agresiones diarias. En el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra hemos podido hablar con Albert, el funcionario de prisiones que fue víctima de una brutal agresión que le ocasionó graves consecuencias.

Albert, un día cualquiera de trabajo, ordenó una faena a un interno que se dedicaba a la limpieza de espacios comunes. Este se negó y le acabó golpeando bruscamente en la cara. Así lo explica él: "Me dirigí hacia mi oficina, después me golpeó con el puño y me produjo uuna factura en el hueso orbital, perdí el conocimiento".

El funcionario no solo llevó un buen golpe, sino que estuvo 15 días ingresado en el hospital y tuvo consecuencias que a día de hoy siguen presentes. "Perdí la resolución en la visión del ojo izquierdo, la parte superior del labio no la siento, la tengo muerta, tengo dientes que no noto".





Una de les grans polèmiques que ens porta acompanyant des de fa un parell d'estius, són les elevades temperatures de les aules a causa del canvi climàtic. L'estiu passat van "resoldre" la situació amb ventiladors, però pel que fa a l'aire condicionat, ni està ni se li espera. Parlem amb el responsable d'FP UGT Educació, Jesús Martín.



- Els ventiladors tornen a les aules?



Sí, és tota una vergonya i un despropòsit. Des de fa anys el govern té coneixement de què estem patint un canvi climàtic i justament els que estan governant tant a Catalunya com a la resta de l'estat no són precisament negacionistes, però el que si estan negant són els recursos necessaris per poder climatitzar les aules. No entenem com el conseller vol allargar el curs el màxim possible justament en els mesos què més calor fa. L'any passat ja vam tenir problemes amb alguns alumnes a causa de la forta calor. La veritat és que no entenem res i més quan ara teníem la possibilitat de disposar de diners del fons de Next Generation d'Europa per millorar en energètica i no ens han donat aquesta possibilitat de provar una xarxa de teulades als centres públics de Catalunya, a més a més en cinc anys tota la instal·lació ja estaria amortitzada.