"Cada día hay una agresión a un funcionario en las prisiones"

Las agresiones a funcionarios son cada vez más frecuentes, de entrada a los vigilantes del metro. Pero, si hablamos de presiones, los funcionarios que trabajan en ellas también reciben agresiones diarias. En el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra hemos podido hablar con Albert, el funcionario de prisiones que fue víctima de una brutal agresión que le ocasionó graves consecuencias.

Albert, un día cualquiera de trabajo, ordenó una faena a un interno que se dedicaba a la limpieza de espacios comunes. Este se negó y le acabó golpeando bruscamente en la cara. Así lo explica él: "Me dirigí hacia mi oficina, después me golpeó con el puño y me produjo uuna factura en el hueso orbital, perdí el conocimiento".

El funcionario no solo llevó un buen golpe, sino que estuvo 15 días ingresado en el hospital y tuvo consecuencias que a día de hoy siguen presentes. "Perdí la resolución en la visión del ojo izquierdo, la parte superior del labio no la siento, la tengo muerta, tengo dientes que no noto".

Albert confirma que su agresión no ha sido la única puesto que en las prisiones son habituales. Considera que "la causa del aumento de las agresiones es mulifactorial" pero que las administraciones tienen parte de culpa porque no forman a los trabajadores. Así lo apunta: "Yo cuando empecé me dieron una charla de 3 horas, no hubo ninguna formación".

A pesar de la cantidad de agresiones, Albert ha querido dejar claro que "el interno que es agresor es minoritario". Dice que la mayoría tienen buen comportamiento y que tendrían que ser más severos con los que generan conflictos y dificultan la convivencia.

A pesar de su agresión, está totalmente de acuerdo en que "no se debe de tener miedo, se debe de tener respeto y valorar el riesgo". Y es que, Albert decidió volver a su mismo puesto de trabajo aunque le propusieron cambiar a un módulo más tranquilo.

También ha hecho una pincelada de una agresión que sufrió un compañero que él mismo llevó a la enfermeria: "le cortaron la cara desde la oreja hasta la boca con una cuchilla, le tuvieron que poner 60 puntos en la cara". Al final, los funcionarios de presiones tienen que enfrentarse a situaciones muy duras. Albert cree que el motivo es que "no estamos reconocidos como agentes de la autoridad", hechoq ue provoca una sensación de impunidad entre los internos ya que agreden a los funcionarios y no reciben consecuencia alguna.

Ante este amplio abanico de problemas multifactoriales, se necesitan muchas soluciones pero, Albert insiste en que "no vemos que haya una verdadera intención política por arreglar el asunto" porque, a pesar de ser agredidos, considera que también están mal vistos por la sociedad.