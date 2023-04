Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

El mundo de la Inteligencia Artificial esté en alza desde hace tiempo, pero ha crecido de forma exponencial uno o dos años atrás. En COPE catalunyai Andorra hemos hablado con Albert Sabater, director de l'Observatoriper l'Ètica de l'Intel·ligència Artificial de Catalunya, para reflexionar sobre la faceta ética de la IA.



"Quien tiene la responsabilidad ética son las personas", apunta Sabater. Somos nosotros los que tenemos que hacer un uso responsable de las tecnologías y de la Inteligencia Artificial. Se puede intentar establecer ética en el software, pero nosotros, los humanos, debemos hacer un uso responsable. "Hay que mantener la autonomía como personas, ser sostenible y no usar más recursos de los necesarios" añade Albert Sabater. La tecnología no nos debe de obligar a dejar de ser personas.





Renfield és el torturat assistent del vampir més narcisista de la història: Drácula. Renfield es veu obligat a procurar-li víctimes al seu amo i fer tot allò que aquest li ordeni, per immoral que sigui.

Però ara, després de segles de servitud, Renfield està llest per a descobrir si hi ha vida lluny de l'allargada ombra del Príncep de les Tenebres. El problema? Que no sap com trencar aquesta relació de dependència.