Nicolas Cage torna fora de mare a "Renfield"

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.

"Renfield"

Renfield és el torturat assistent del vampir més narcisista de la història: Drácula. Renfield es veu obligat a procurar-li víctimes al seu amo i fer tot allò que aquest li ordeni, per immoral que sigui.

Però ara, després de segles de servitud, Renfield està llest per a descobrir si hi ha vida lluny de l'allargada ombra del Príncep de les Tenebres. El problema? Que no sap com trencar aquesta relació de dependència.





"Súper Mario Bros. La película"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mentre treballen en una avaria subterrània, els lampistes de Brooklyn, Mario i el seu germà Luigi, viatgen per una misteriosa canonada fins a un nou món màgic.

Però, quan els germans se separen, Mario haurà d'emprendre una èpica missió per a trobar a Luigi. Amb l'ajuda del xampinyó local Toad i unes quantes nocions de combat de la guerrera líder del Regne Xampinyó, la princesa Peach, Mario descobreix tot el poder que alberga en el seu interior.





"Barbie"

Una nina que viu en 'Barbieland' és expulsada al món real per no ser prou perfecta. Basada en la popular nina Barbie.