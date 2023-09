Ganxet al Parlament Europeu

El ganxet ha tornat a posar-se de moda perquè aporta molts beneficis antiestrès. Parlarem amb la propietària de la botiga Crea't de Terrassa, Maria Miralda.



- Feu classes de ganxet?



Sí, fem de ganxet, de mitja i també alguns tallers de macramé.



- Quins perfils van?



Tenim una mica de tot, tinc des d'una nena que té onze anys fins a la senyora més gran que té vuitanta anys, la mitja estaria entre els 50 i 60 anys, però tinc de totes les edats.



- T'han comentat perquè volen fer ganxet?



Les nostres àvies feien molt ganxet i mitja després va haver-hi una època que no es feia tant i que semblava que era més per gent gran, però ara i li agrada també a la gent jove gràcies a la nova moda.



- Els joves que els hi agrada la moda es fan les seves pròpies peces?



Exacte Com per exemple els tops que s'han posat de moda aquest estiu que estan fets amb els quadradets de floretes que es diuen granis o també es fan bosses. La gent que curiositat, ho prova i finalment s'enganxa.



- Creus que és antiestrès?



Sí, relaxa molt. Al principi, si no n'has fet mai, quan comences penses que és impossible que relaxi perquè estàs molt tens perquè no saps com agafar-ho, però al cap d'una hora, tot el cos es comença a relaxar i el segon o tercer dia què fas ganxet, el cap està enfocat en el ganxet i ja no pensa en res més i això és el que relaxa.