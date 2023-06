DIA MUNDIAL CONTRA LA DROGA

Segons un nou informe publicat avui per l'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte , la producció mundial de cocaïna s'ha disparat dràsticament en els dos últims anys després d'una desacceleració inicial causada per la pandèmia del COVID-19.

L'Informe Mundial sobre la Cocaïna 2023 detalla com el cultiu de coca es va disparar un 35% de 2020 a 2021, una xifra rècord i l'augment interanual més pronunciat des de 2016. L'augment es deu tant a l'expansió del cultiu d'arbust de coca com a les millores en el procés de transformació de la fulla de coca en clorhidrat de cocaïna. El fort creixement de l'oferta ha anat acompanyat d'un augment similar de la demanda, i moltes regions han registrat un increment constant dels consumidors de cocaïna en l'última dècada. Encara que el mercat de la cocaïna segueix bastant concentrat a Amèrica i parts d'Europa, l'informe adverteix que existeix un gran potencial d'expansió a Àfrica i Àsia.

No obstant això, les intercepcions de carregaments de cocaïna per part de les forces de l'ordre de tot el món també han augmentat considerablement, i les confiscacions van aconseguir la xifra rècord de gairebé 2000 tones en 2021.



Alerta màxima



L'augment de l'oferta mundial de cocaïna “hauria de posar-nos a tots en alerta màxima". "El potencial d'expansió del mercat de cocaïna a Àfrica i Àsia és una realitat perillosa. Insto els governs i a altres instàncies al fet que examinin detingudament les conclusions de l'informe per a determinar com es pot fer front a aquesta amenaça transnacional amb respostes transnacionals basades en la sensibilització, la prevenció i la cooperació internacional i regional"



Potencial de creixement enorme



Segons l'informe, en els mercats de cocaïna establerts, la proporció de la població general que consumeix la droga és elevada.“Però aquests mercats només cobreixen una cinquena part de la població mundial. Si la prevalença en altres regions augmenta fins a igualar als mercats establerts, el nombre de consumidors creixeria enormement a causa de la gran població subjacent”, adverteix. Aquest tipus de convergència dels mercats ja s'ha produït a Europa occidental i central, on els nivells de puresa i els preus s'han harmonitzat amb els dels Estats Units, encara que la prevalença del consum de cocaïna en aquelles regions encara no ha aconseguit el nivell d'aquest país.



Països baixos, nou centre de distribució



L'informe examina l'aparició de nous centres de tràfic de cocaïna, assenyalant que els països del sud-est d'Europa i Àfrica -en particular els d'Àfrica Occidental i Central- s'utilitzen cada vegada més com a zones clau de trànsit de la droga.

Per part seva, els ports de la Mar del Nord, com Anvers, Rotterdam i Hamburg, han eclipsat als tradicionals punts d'entrada a Espanya i Portugal de la cocaïna que arriba a Europa Occidental. Els traficants també estan diversificant les seves rutes a Centreamèrica enviant cada vegada més cocaïna a Europa, a més d'Amèrica del Nord.

Les modalitats dels traficants de cocaïna també s'examinen en l'informe, les conclusions del qual mostren que el panorama delictiu s'està fragmentant en una miríada de xarxes de trànsit.



Nous actors a Colòmbia



La desmobilització dels combatents de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), que fins llavors controlaven moltes de les regions cocaleras del país, va obrir el camí a altres actors locals, ex guerrillers de les FARC o fins i tot grups estrangers de Mèxic i Europa. A més, l'informe revela que han proliferat els anomenats "proveïdors de serveis", és a dir, grups especialitzats que presten els seus serveis en totes les fases de la cadena de subministrament a canvi d'una comissió.

“Aquests grups estrangers no pretenen fer-se amb el control de territori. En canvi, estan tractant de fer que les línies de subministrament siguin més eficients. La seva presència contribueix a incentivar el cultiu de l'arbust de coca i a finançar totes les fases de la de subministrament”, assegura l'informe.



Colòmbia continua dominant les rutes de trànsit Amèrica del Nord, on la major part de la cocaïna és colombiana. No obstant això, les rutes cap a Europa han evolucionat. El paper dominant dels ports de Colòmbia com a punt de partida sembla estar disminuint, i els traficants transiten cada vegada més el seu producte per Centreamèrica i altres països de Sud-amèrica.

La cocaïna procedent de Bolívia i el Perú es transporta cada vegada més a través de la ruta del Con Sud a través de Paraguai i la hidrovía Paraná-Paraguai. Els grups delictius, sovint procedents del Brasil, utilitzen avions per a travessar la frontera i després vaixells pel riu fins a l'Atlàntic.



Crack a Europa



El consum de cocaïna crack segueix una tendència a l'alça en diversos països d'Europa Occidental, segons dades sobre persones que busquen tractament per primera vegada. Encara que el seu consum estava ben documentat al Regne Unit, ara apareix una major incidència als països d'Europa continental, concretament a Bèlgica, França i Espanya, que van registrar augments abruptes en el nombre de consumidors que van iniciar tractament a partir de 2017 o 2018. Itàlia també va mostrar un augment lent però constant.



Mitjans de distribució

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Una altra dada reveladora de l'informe és que l'ús de serveis de paqueteria i missatgeria va augmentar significativament durant els tancaments relacionats amb COVID-19, pel fet que durant les restriccions dels vols de passatgers, els traficants no podien confiar en per a transportar la droga en els avions. Alguns països d'Àfrica Occidental han observat un significatiu augment del contraban de petites quantitats de cocaïna a Europa i altres països a través del correu, mentre des de Costa Rica s'ha constatat el trànsit cap a Àsia, Àfrica i Europa amb la droga oculta en mercaderies com a llibres, imatges religioses i peces de recanvi de vehicles.L'agència de l'ONU assenyala que, encara que la pandèmia pot haver accelerat la tendència, els traficants ja havien incrementat l'ús dels serveis de correu internacional per a introduir cocaïna a Europa, mentre les dades d'Espanya i l'Argentina apunten a un descens a llarg termini de l'ús de mules de droga en vols de passatgers. Tots dos països van registrar casos de grans enviaments en equipatges no acompanyats.