Rodamunt: senderisme de muntanya per a persones amb mobilitat reduïda

L’associació Rodamunt és una agrupació de voluntaris i voluntàries que promou i organitza activitats de senderisme de muntanya per a persones amb mobilitat reduïda. El mètode? Les cadires tot terreny Joëlette amb una sola roda, que permeten que una persona amb mobilitat reduïda pugui gaudir de recorreguts per la muntanya no adaptats.

La idea va sorgir l’any 2014 quan Juan Carlos Vázquez i dos amics seus més van considerar que, després de fer ells molts cims, “havia de ser un dret i no un privilegique persones amb mobilitat reduïda també ho poguessin fer”. Les cadiretes tot terreny Joëlette oscil·len entre els 3.000 i 4.000 euros, aproximadament, una xifra que moltes famílies no poden assumir. "Havia de ser un dret i no un privilegi que persones amb mobilitat reduïda també poguessin anar a la muntanya".

En l’actualitat, són al voltant de 90 voluntaris i voluntàries i, quan una família contacta amb Rodamunt per demanar organitzar una sortida a la muntanya, busquen els perfils que més s’adaptin a les necessitats de la persona amb mobilitat reduïda.

També s’organitzen en funció de les característiques tècniques de l’excursió: poden anar des d’una sortida de senderisme vora el riu, fins a pujar el Taga (2.040 m), el Matagalls (1.197 m) o La Mola (1.104 m), per exemple.

Juan Carlos Vázquez explica que, a l’any, “fem de mitjana unes 50 sortides” i anima a totes les famílies amb persones amb mobilitat reduïda que contactin amb l’associació “no una, sinó cada vegada que sigui necessari” perquè “estem aquí per això”. A més, fa una crida a altres entitats, institucions i associacions a què “hi hagi més ‘rodamunts’ per tot el territori”.

Objectius

Descobrir la muntanya i els espais naturals de Catalunya a les persones amb mobilitat reduïda.

Oferir un recurs professional i gratuït a les associacions d'afectats, complementari a les seves activitats habituals.

Programar un calendari de sortides amb la freqüència necessària per atendre al màxim la demanda d'aquesta activitat.

Oferir serveis logístics, tècnics i de suport que garanteixin en tot moment la seguretat dels participants.

Possibilitar la participació en activitats públiques organitzades per altres entitats o institucions, on la mobilitat sigui un obstacle.

Trencar rutines, propiciar emocions.

info@rodamunt.cat