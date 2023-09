El que has de saber sobre l'assegurança que la llei t'obliga a tenir el 29 de setembre

El pròxim 29 de setembre, sis mesos després de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), entrarà en vigor la nova Llei de Benestar Animal. Aquest nou marc normatiu, impulsat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, es convertirà en la primera norma estatal que regula la relació amb els gossos, els gats i altres animals de companyia, i implicarà noves obligacions i deures per a tots aquells que tinguin alguna mascota a càrrec seu.

Una de les principals novetats de la llei, i segurament la que afectarà més gent, és que s'exigirà el contracte d'una assegurança de responsabilitat civil a tots els propietaris de gossos, independentment de la raça, mida o edat. Fins ara, només els propietaris de races catalogades com a perilloses estaven obligats a tenir aquesta mena d'assegurança. En cas de no tenir-la, ara el titular de l'animal podrà ser multat amb sancions que aniran dels 500 als 10.000 euros.



Assegurança de responsabilitat civil

La nova assegurança de responsabilitat civil haurà de ser una pòlissa que qualsevol propietari d'un gos haurà de pagar per fer front als danys que la seva mascota pugui ocasionar a tercers. Aquests perjudicis poden ser materials --si es trenca un objecte, per exemple-- o lesions corporals a una altra persona, com ara una mossegada. A més, l'assegurança cobrirà tant la responsabilitat civil del propietari del gos com la d'un posseïdor ocasional --quan una persona treu l'animal a passejar--.

L'assegurança de responsabilitat civil no ha de ser obligatòriament una assegurança específica. Pot estar inclosa dins una assegurança diferent, per exemple, l'assegurança de la llar, que sovint cobreix la responsabilitat derivada de la tinença d'un animal.

Tot i així, Josep María Galilea, President i Conseller delegat de Grupo Galilea @GalileaGrupo , i per qüestions pràctiques, recomanen fer una assegurança específica de cara a l'acreditació de la vigència de l'assegurança en cas que ens sigui requerida per un agent de l'autoritat. "Si vas pel carrer amb un gos i et demanen acreditació de l'assegurança de responsabilitat civil, ensenyant un rebut de l'assegurança de la llar no queda demostrat. S'hauria d'anar al condicionat de la pòlissa per determinar que, efectivament, aquella pòlissa cobreix la responsabilitat dels animals, perquè podria no cobrir-la. Això pot generar un problema pràctic important".

A més, afegeix , hi pot haver un altre problema, ja que moltes pòlisses de la llar exclouen de cobertura qualsevol responsabilitat que sigui d'assegurament obligatori.

La pòlissa s'haurà de contractar i mantenir durant tota la vida de l'animal i el preu variarà en funció de la raça, l'edat i el pes, així com del tipus de pòlissa que es vulgui contractar. No hi ha asseguradores especialitzades en responsabilitat civil de gossos i, per tant, qualsevol asseguradora ho pot fer.



El preu dependrà del capital assegurat

El preu, que dependrà del capital assegurat, podria anar dels 25 als 90 euros anuals, unes xifres semblants al que fins ara havien de pagar només els que tenien gossos potencialment perillosos (pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffodshire, terrier, rottweiler, dogo argentí, fila brasiler, tosa inu, akita inu i qualsevol dels seus encreuaments).

Però Josep María Galilea dverteix que, de fet, encara no està determinat reglamentàriament quin és l'import mínim de la responsabilitat civil que ha d'estar cobert en aquesta mena de pòlisses."No se sap quin capital és i, per tant, no es pot saber la prima. No és el mateix cobrir una responsabilitat de 50.000 euros que una responsabilitat de 3.000 euros. La prima varia molt".

El capital assegurat també dependrà de la companyia amb què es contracti el producte i de la raça del gos, i cobrirà tant les lesions corporals com els danys materials. Segons algunes fonts, aquest capital es podria situar entre els 60.000 euros i els 350.000 euros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Curs de formació per tenir gossos

Però la novetat de l'assegurança de responsabilitat civil per a gossos no és l'única obligació que comportarà la nova llei. Tal com s'especifica en l'article 30 de la normativa, els futurs propietaris de gossos hauran d'"acreditar un curs de formació per a tinença de gossos, que tindrà una validesa indefinida".

El curs, que girarà a l'entorn de les característiques bàsiques que ha de saber una persona per cuidar un gos, serà gratuït. Però pel que fa al seu contingut encara haurem d'esperar, ja que la publicació del decret en qè s'especificaran els paràmetres del curs s'ha endarrerit a causa de les eleccions generals que hi va haver al juliol. Es preveu que a finals de setembre o principis d'octubre es faci pública la normativa.



Una llei que no només afecta els gossos

Es calcula que a l'estat espanyol hi ha actualment uns 29 milions de mascotes, 9,3 de les quals són gossos, seguides dels peixos (7,8 milions) i dels gats (5,8 milions). Però, a més de tot el que fa referència als gossos, la nova llei també marca les normes que a partir d'ara regiran la nostra relació amb la resta d'animals.

Aquestes són algunes de les més destacades:

-Prohibició del sacrifici d'animals de companyia sense una causa justificada. Només s'autoritzarà si està justificat per motius de seguretat o de risc per a la salut pública, així com per evitar el patiment per "causes no recuperables" a l'animal i sempre sota criteri i control veterinari.

- Prohibició de deixar els animals de forma permanent en terrasses, trasters, soterranis o vehicles, així com sense supervisió durant tres dies consecutius. Pel que fa als gossos, la llei de benestar animal estableix que aquest període de temps no podrà superar les 24 hores seguides.

- Els animals desapareixeran de les atraccions de fires i d'espectacles que els puguin causar "angoixa, dolor o patiment". La fauna silvestre no podrà ser present als espectacles de circ.

Pel que fa a les baralles de galls, les persones que ensinistrin o utilitzin animals per a enfrontaments seran sancionades amb una multa de fins a 200.000 euros. Passarà el mateix amb l'ús d'animals en atraccions mecàniques o carrusels de fira.

-No es podrà comercialitzar amb gossos, gats o fures en botigues d'animals, així com tampoc es permetrà que s'exhibeixin i exposin al públic amb fins comercials. Així, aquests animals es podran comprar a criadors oficials, i les botigues només distribuiran "animals criats en captivitat per criadors registrats". A més, la criança d'animals només la podran fer els criadors autoritzats. En el cas de la cessió d'animals entre particulars, haurà de ser gratuïta i quedarà reflectida per contracte.



Prohibicions i multes

El text legislatiu inclou la prohibició de tenir determinades espècies com a animals de companyia. Entre elles, els primats o els rèptils verinosos. Aquells que tinguin animals prohibits per la llei ho hauran de comunicar a les autoritats competents fins al 29 de setembre com a màxim. Llavors s'adoptaran les mesures necessàries per traslladar-los a centres de protecció d'animals silvestres, zoològics o entitats de protecció animal. Aquests animals són:

.Artròpodes, peixos i amfibis, la mossegada o verí dels quals pugui suposar un risc greu per a la integritat física o la salut de persones i animals.

.Rèptils verinosos i totes les espècies de rèptils que en estat adult superin els 2 Kg de pes, excepte en el cas dels quelonis (tortugues).

. Tots els primats.

.Mamífers silvestres que en estat adult superin els 5 kg.

. Espècies incloses en altres normatives sectorials a escala estatal o comuniària que n'impedeixin la tinença en captivitat.

La nova llei també preveu el règim sancionador corresponent a les infraccions en base a la seva gravetat. La tinença dels animals mencionats anteriorment, així com el fet de no notificar-la, pot suposar una infracció i, per tant, una sanció.

. Infraccions lleus: advertència o multa de 500 a 10.000 euros.

. Infraccions greus: multa de 10.001 a 50.000 euros.

. Infraccions molt greus: multa de 50.001 a 200.000 euros.