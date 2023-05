La Linterna Cope Catalunya i Andorra 19 maig 2023

Et volem explicar que es l'oblit oncologic, un dret que reclamen des de fa mots anys els pacients que han superat un càncer i que no veuen garantit. Un fet que els discrimina i els imposa certes barreres en el seu dia a dia despres de patir la complicada malaltia.Es habitual que empreses i entitats que ofereixen serveis com crèdits, assegurances o hipoteques incloguin en els seus contractes algunes clàusules que hi deneguen l'acces o endureixen les condicións en cas d'haver patit una malaltia oncològica.