L’Associació Celíacs de Catalunya convoca una concentració per denunciar la falta d’ajudes

L’Associació Celíacs de Catalunya reclama que s'executin les mesures recollides en la quinzena de resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i que fins ara han quedat en paper mullat.Els qui pateixen celiaquia han de costejar el seu propi tractament, a diferència de la resta de pacients, per la qual cosa l'Associació denuncia el greuge sanitari al qual estan sotmesos després del rebuig reiterat de la inclusió del seu tractament en la Cartera Nacional de Salut pel Ministeri de Salut. Una de les peticions clau de la manifestació és que la Generalitat defensi els interessos dels ciutadans celíacs i insti el Ministeri de Salut a costejar el tractament d'aquests pacients. En aquest sentit, s'enfronten a haver de pagar anualment una mitjana de 540€ més que la resta de la població per a consumir els productes sense gluten.L’Associació Celíacs de Catalunya també està impulsant el Mediterranean Gluten Free Fòrum , que se celebrarà a Barcelona els pròxims 20 i 21 de maig.



L’Associació Celíacs de Catalunya ha convocat la manifestació “Sense gluten i sense ajudes” que es durà a terme aquest diumenge 16 d'abril a les 11.30 a la cèntrica Plaça Sant Jaume de Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, per a reclamar ajudes econòmiques directes a les persones que pateixen celiaquia i emplaçar al Govern català a executar d'una vegada per sempre la quinzena de resolucions que han estat aprovades pel Parlament de Catalunya en els últims nou anys i que mai s'han arribat a implementar.

Els organitzadors volen així cridar l'atenció sobre la falta de coherència entre el que decideix el Parlament i el que s'executa en la realitat, ja que, de la quinzena de resolucions aprovades des de 2014, no hi ha ni una sola que s'hagi arribat a posar en pràctica. En aquest sentit, l’Associació Celíacs de Catalunya reivindica que la nova Resolució per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques, que ha estat aprovada avui per unanimitat a la Comissió de Salut del Parlament, no torni a quedar en lletra morta i finalment s'executi. Així mateix, interpel·la a la Generalitat a defensar els drets del col·lectiu celíac i insta el Ministeri de Sanitat a incloure el tractament de la celiaquia en la Cartera de Salut o complementària. Amb el lema “Sense gluten i sense ajudes”, la mobilització també constitueix un acte de protesta sobre el greuge econòmic que pateixen cada dia les persones amb celiaquia. Amb la inflació pels núvols, el preu dels productes sense gluten s'ha vist incrementat en un 12%. A més, els productes específics sense gluten tributen amb l'IVA com si fossin un complement dietètic i no un producte de primera necessitat, quan per als celíacs sí que ho són.A conseqüència d'això, el col·lectiu es veu obligat a situacions com haver de pagar recàrrec pels seus aliments sense gluten i menús especials, així com no trobar restaurants que comptin amb opcions sense gluten. I és que l'elevat preu d'aquest tipus d'aliments és una de les raons per les quals menys de l'1% dels establiments de restauració i hostaleria ofereixen un servei sense gluten segur per a persones celíaques.L’Associació Celíacs de Catalunya puntualitza que altres països d'Europa, com és el cas de Portugal, Itàlia, Suïssa o els països nòrdics, sí que contemplen ajudes econòmiques directes per als celíacs en la compra de productes sense gluten.A més, reclamen més inversió pública en recerca i diagnòstic. De fet, s'estima que fins a 7 de cada 10 celíacs no saben que ho són. En altres paraules, dels 75.000 celíacs que existeixen a Catalunya només estan diagnosticats uns 18.000. Aquest infradiagnòstic es deu en moltes ocasions a la simptomatologia atípica, mínima o fins i tot absent de la malaltia. No obstant això, diagnosticar-la de manera precoç és de summa importància per a evitar que l'evolució de la malaltia causi danys en l'organisme. La malaltia celíaca no tractada pot provocar cefalees, problemes de creixement, osteoporosi, infertilitat, mal hepàtic o càncer, més enllà de l'afectació a l'estómac.

“És necessari que les institucions públiques incrementin la recerca en celiaquia per a avançar en temes tan importants com la troballa de nous possibles tractaments, una major seguretat alimentària o la millora en la composició nutricional dels productes sense gluten que es comercialitzen actualment. Amb aquesta concentració ens proposem donar visibilitat a la gran quantitat de barreres i dificultats a les quals les persones que pateixen celiaquia han de fer front cada dia, així com el tracte de pacients de segona al qual ens veiem relegats per part de les administracions públiques”, explica Noélia Coves, mare de una nena celiaca.

La concentració a Barcelona d'aquest diumenge comptarà amb el suport de l’Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid i la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE).